31 Ocak 2020, Cuma

TRABZONSPOR

Trabzonspor Manuel da Costa'yı KAP'a bildirdi

Fırtına'dan bir KAP daha!
TRABZONSPOR
Giriş Tarihi: 31.01.2020

, daha önce ve formaları giyen Faslı stoper Manuel da Costa'nın transferi için görüşmelere başlandığını borsaya bildirdi.

, Manuel Da Costa'nın transferi için görüşmelere başlandığını açıkladı.

KAP'a yapılan açıklamada şöyle;

Serbest statüde bulunan Manuel Marouan Da Costa Trındade kulübümüze transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır.

33 yaşındaki savunma oyuncusu 'de daha önce ve takımlarının da formasını giymişti.

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