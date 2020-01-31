Trabzonspor Manuel da Costa'yı KAP'a bildirdi

Trabzonspor, daha önce Sivasspor ve Başakşehir formaları giyen Faslı stoper Manuel da Costa'nın transferi için görüşmelere başlandığını borsaya bildirdi.

Trabzonspor, Manuel Da Costa'nın transferi için görüşmelere başlandığını açıkladı.

KAP'a yapılan açıklamada şöyle;

Serbest statüde bulunan Manuel Marouan Da Costa Trındade kulübümüze transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır.

33 yaşındaki savunma oyuncusu Türkiye'de daha önce Sivasspor ve Başakşehir takımlarının da formasını giymişti.