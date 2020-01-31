31 Ocak 2020, Cuma

TRABZONSPOR

Trabzonspor Manoel Messias resmen açıkladı

Trabzonspor transferi resmen açıkladı!
TRABZONSPOR
Güncelleme Tarihi: 31.01.2020 Giriş Tarihi: 31.01.2020

çalışmalarını sürdüren Trabzonspor, 'ın kiralanması için görüşmelere başlandığını 'a bildirdi. Bordo mavili ekip Cruzeiro'dan Manoel Messias'ın 1.5 yıllığına bedelsiz kiralandığını borsaya bildirdi.

Bordo mavili kulüp Messias'ın geçici transferi için herhangi bir bedel ödemeyecek ve bonservisi için opsiyon hakkını da elinde bulunduracak.

Kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı: " Silva Carvalho'nun, 2019-20 sezonu sonunda opsiyon hakkı şirketimizde olmak üzere 1,5 yıllık süreyle kulübümüze geçici transferi konusunda Cruzeiro Esporte Kulübü ile anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre; Cruzeiro Esporte Kulübüne herhangi bir kiralama bedeli ödenmeyecektir. "

KAP AÇIKLAMASI ŞÖYLE;

"Manoel Messias'ın 2019-20 sezonu sonunda opsiyon hakkı şirketimizde olmak üzere 1,5 yıllık süreyle kulübümüze geçici transferi konusunda Cruzeiro Esporte Kulübü ile anlaşma sağlanmıştır. Kiralama bedeli ödenmeyecektir."

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