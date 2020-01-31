31 Ocak 2020, Cuma

TRABZONSPOR

Trabzonspor Guilherme'yi KAP'a bildirdi!

Trabzonspor art arda KAP'ıyor! Bu kez de...
TRABZONSPOR
Güncelleme Tarihi: 31.01.2020 Giriş Tarihi: 31.01.2020

Devre arası döneminin son gününde bombaları patlatmaya devam ediyor... Bordo-mavili kulüp 'nin kiralanması için görüşmelere başlandığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na () bildirdi.

Ligin ilk devresinde BtcTurk formasını terleten , sarı-siyahlı formayla 26 karşılaşmaya çıktı. 7 gol 6 asistlik performans gösteren Brezilyalı futbolcu bordo-mavililerle el sıkıştı.

Ayrıntılar geliyor...

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