CANLI | Trabzonspor - Bursaspor

Devre arası hazırlık kampını Antalya'da sürdüren Süper Lig ekibi Trabzonspor ve TFF 1. Lig ekibi Bursaspor bugün hazırlık maçında karşı karşıya geliyor. Bordo-mavili ekip, Süper Lig'de 17 hafta sonunda 32 puanla 3. sırada bulunuyor. Yeşil-beyazlı ekip ise, TFF 1. Lig'de 27 puanla 5. sırada bulunuyor. Karşılaşma öncesi iki takımın da ilk 11'leri belli oldu. Maçın canlı yayını sadece A Spor ve aspor.com.tr'de...

Türkiye'de bir çok kulübün kamp merkezi Antalya, bugün dev bir maça ev sahipliği yapıyor. Trabzonspor ile Bursaspor Antalya'da hazırlık maçında karşı karşıya geliyor.

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TRABZONSPOR - BURSASPOR İLK 11'LER:

Trabzonspor: Erce, Serkan, Majid, Ivanildo, Abdurrahim Dursun, Obi Mikel, Kerem, Badou Ndiaye, Kamil Ahmet, Fırat, Ekuban.

Bursaspor: Çağlar, Cüneyt, Diarra, İsmail, Onur, Selçuk, Emirhan, Recep, Burak K., Özer, Selezynov

NDIAYE VE HÜSEYİN ÇİMŞİR İLE İLK KEZ

Teknik direktör Hüseyin Çimşir'in takımın başında çıkacağı ilk karşılaşmada yeni transfer Ndiaye'nin de ilk kez forma giymesi planlanıyor.

İki takım arasındaki son karşılaşma Süper Lig'de oynanmış ve bordo-mavili ekip deplasmanda Abdülkadir Ömür'ün golüyle 1-0 kazanmıştı.

SON ANTRENMANI BAŞKAN AĞAOĞLU TAKİP ETTİ

Teknik direktör Hüseyin Çimşir yönetiminde ilk yarım saati basına açık gerçekleştirilen antrenman, koşu çalışmasıyla başladı. İstasyon çalışmasıyla süren idman neşeli geçti. Antrenmanın basına kapalı bölümünde taktik çalışma yapıldığı belirtildi.

İdmanı Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu da takip etti.

Kaleci Uğurcan Çakır ve Daniel Sturridge salonda çalıştı. Tedavisi süren Yusuf Sarı ise takımdan ayrı koşu çalışması gerçekleştirdi.