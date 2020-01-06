Trabzonspor'da yabancı kontenjanı sorunu!

Transferde yurt dışı pazarına yönelen ancak Badou Ndiaye’nin kadroya katılmasıyla yabancı oyuncu sayısı 14’e yükselen Trabzonspor’da yönetim, yapılacak yabancı transferleri için kadroda yer açmaya çalışıyor.

Kadrosunda Daniel Sturridge, Caleb Ekuban, Donis Avdijaj, Alexander Sörloth, Anthony Nwakaeme, Badou Ndiaye, Ogenyi Onazi, John Obi Mikel, Jose Sosa, Ivanildo Fernandes, Gaston Campi, Majis Hosseini, Filip Novak ve Joao Pereira olmak üzere 14 yabancı oyuncu bulunduran Trabzonspor'da yönetim, yapılacak olan yeni takviyeler için harekete geçti. Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) belirlediği 14 kişilik yabancı oyuncu kontenjanını Badou Ndiaye transferi ile dolduran bordo-mavililer, mevcut kadrosundaki bazı isimlerle yollarını ayırarak yapılacak yabancı transferleri için kadroda yer açmaya çalışıyor.

GÖZLER AVDIJAJ, ONAZI VE FERNANDES'TE

Stoper ve kanat oyuncusu olmak üzere iki yabancı oyuncuyu daha kadrosuna katmak isteyen, bu konuda çalışmalarını da sürdüren Trabzonspor'da ikinci yarı öncesi Donis Avdijaj, Ogenyi Onazi ile Ivanildo Fernandes kadroda düşünülmüyor. Avdijaj'ı kiralık olarak göndermeyi planlayan bordo-mavililer, uzun süren sakatlığının ardından takıma dönen ancak bekleneni veremeyen ve sezon sonu sözleşmesi sona erecek olan Onazi'nin yanı sıra, sezon başında kiralık olarak kadrosuna kattığı Fernandes ile de yollarını ayırmak için görüşmelerini sürdürüyor. Yabancı kontenjanının şu anda dolu olması nedeniyle transferde aceleci davranmayan bordo-mavililer, önce iç transferi çözüp ardından dış transferde çalışmalarına hız verecek.

KAYSERİSPOR AVDIJAJ İÇİN DEVREDE

Bu arada, Trabzonspor yönetiminin kiralamayı planladığı kanat oyuncusu Donis Avdijaj için İstiklal Mobilya Kayserispor'un devrede olduğu öğrenildi. Bordo-mavili takımın kamp kadrosuna da dahil edilmeyen Kosovalı oyuncunun transferi konusunda yönetimin de gelen teklifler karşısında kolaylık sağlayabileceği kaydedildi. Trabzonspor forması ile bu sezon Süper Lig, Ziraat Türkiye Kupası ve UEFA Avrupa Ligi'nde toplamda 18 maçta forma giyen Avdijaj, 1 gol ve 2 asistlik performans sergiledi.