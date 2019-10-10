10 Ekim 2019, Perşembe

TRABZONSPOR

Trabzonspor'dan Novak ve Hosseini açıklaması

Fırtına'dan sakatlık açıklaması! 2 yıldız...
TRABZONSPOR
Güncelleme Tarihi: 10.10.2019 Giriş Tarihi: 10.10.2019

'in 7. haftasında oynadığı maçında Novak ve Hosseini sakatlanarak oyundan çıkmıştı. Bordo-mavili ekipten iki oyuncuyla ilgili açıklama geldi. İşte Novak ve Hosseini'nin son durumları...

, 'u 2-1 yendiği zorlu karşılaşmada ve sakatlanarak oyundan çıkmıştı. Bordo-mavili ekip 2 yıldız futbolcunun sakatlığıyla ilgili açıklama yaptı.

İŞTE TRABZONSPOR'DAN YAPILAN AÇIKLAMA

Sağlık Kurulu Başkanımız Yaşar , Majid Hosseini ve Filip Novak'ın sağlık durumuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Majid Hosseini ve Filip Novak'ın tedavisine başlandığını belirten Kibar Güven açıklamalarını şöyle sürdürdü;

Trabzonsporlu Uğurcan Çakır'a dev teklif!

"Çaykur Rizespor müsabakasının ikinci yarısında sol dizine aldığı darbe sonucu oyundan çıkmak zorunda kalan Majid Hosseini'nin sağlık ekibimiz tarafından yapılan ilk kontrollerinde darbeye bağlı dizinde ödem tespit edilmiş olup, ülkesinin kampına dahil olan oyunumuza çekilen 'da da aynı teşhis konularak tedavisine başlanmıştır. Yine Çaykur Rizespor müsabakasının ilk yarısında sağ kasık bölgesinden sakatlanarak oyundan çıkan oyuncumuz Filip Novak'ın ise ilk muayenesinde kasığında hafif bir zorlanma olduğu tespit edilmiş ve riske edilmeyerek oyundan alınmıştır. Yapılan MR tetkikinde kasık bölgesinde ödem tespit edilen ve ağrılarının devam ettiğini belirten oyuncumuz milli takım kadrosundan çıkartılarak tedavi sürecine girmiştir. Her iki oyuncumuzun 'de oynayacağımız FK karşılaşmasına kadar hazır hale gelmesi öngörülmektedir"

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