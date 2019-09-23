23 Eylül 2019, Pazartesi

TRABZONSPOR

Sivasspor Trabzonspor maçı ne zaman saat kaçta?

Sivas'ta 11'ler belli oldu
TRABZONSPOR
Güncelleme Tarihi: 23.09.2019 Giriş Tarihi: 23.09.2019

Süper Lig 5. Haftada ile karşı karşıya geliyor. Bu keyifli maçı izlemek isteyen sporseverler Sivasspor Trabzonspor maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? sorularının yanıtlarını araştırıyor. Peki, Sivasspor Trabzon maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda? Maç ile ilgili tüm detaylar Aspor.com.tr'de...

Süper Lig'in 5. hafta karşılaşmaları kapsamında ile karşılaşıyor. Bu keyifli karşılaşmayı takip etmek ve heyecanına ortak olmak isteyen futbolseverler, 'Sivasspor Trabzonspor maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda?' sorularıyla araştırmalarını sürdürüyor. Peki, Sivasspor Trabzonspor maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Maç ile ilgili tüm detaylar Aspor.com.tr'de...

Sivasspor ilk 11: Samassa, Marcelo, Caner, Aaron, Uğur, Hakan, Cofie, Mert Hakan, Erdoğan, Emre, Yatabare.

Trabzonspor 11'i: Uğurcan, Pereira, Hosseini, Campi, Novak, Mikel Obi, Sosa, Abdulkadir Parmak, Nwakaeme, Avdijaj, Sörloth

SİVASSPOR TRABZONSPOR MAÇI HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Sivasspor Trabzonspor karşılaşması bugün saat 20.00'de başlayacak. Karşılaşma beIN SPORTS HD2 kanalı ekranlarından canlı yayınlanacak. Maçın canlı skor takibini dakika dakika fotomac.com.tr'den takip edebilirsiniz...

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