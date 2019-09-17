17 Eylül 2019, Salı
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Beşiktaş ilk tercihi Cenk Tosun. Everton'da forma giyen başarılı forvet, milli maçta attığı gol sonrasında Everton'da yeniden 11'e döneceğini umuyordu. Fakat Portekizli teknik direktör Marco Silva, Cenk'i pazar günü oynanan Bournemouth maçında 11 değil, maç kadrosuna bile almadı. Silva'nın bu kararı sonrasında büyük hayal kırıklığına uğrayan Cenk'in, Başkan Orman'ı arayarak dönmek istediğini söyledi. Beşiktaş'ın devre arasında Cenk Tosun'u 1.5 yıllığına kiralamak için Everton'a teklif yapacağı gelen bilgiler arasında.
A Milli takımın forvetlerinden Cenk, Beşiktaş formasıyla 142 maçta tam 64 kez rakip fileleri havalandırdı, 13 de asist yapmayı başardı. Cenk Tosun, Everton formasıyla 44 resmi maçta sadece 9 gol atarken, 4 de asist yaptı ve toplamda 13 gole direkt olarak katkıda bulundu.
Cenk Tosun ocakta geliyor!
Giriş Tarihi: 17.09.2019
Beşiktaş yönetimi, Everton’un pazar günü oynadığı Bournemouth karşılaşmasında maç kadrosuna bile alınmayan Cenk Tosun’u devre arasında kiralamak istiyor.
Beşiktaş'ta devre arası transfer çalışmaları şimdiden başladı. Süper Lig'in ilk 4 haftasında sadece 6 gol atabilen ve 4 puan toplayan siyah-beyazlılar, Burak Yılmaz'ın da sakatlığı nedeniyle gol yollarında yaşadığı sıkıntıyı devre arasında bir golcü alarak gidermeyi hedefliyor.
Beşiktaş ilk tercihi Cenk Tosun. Everton'da forma giyen başarılı forvet, milli maçta attığı gol sonrasında Everton'da yeniden 11'e döneceğini umuyordu. Fakat Portekizli teknik direktör Marco Silva, Cenk'i pazar günü oynanan Bournemouth maçında 11 değil, maç kadrosuna bile almadı. Silva'nın bu kararı sonrasında büyük hayal kırıklığına uğrayan Cenk'in, Başkan Orman'ı arayarak dönmek istediğini söyledi. Beşiktaş'ın devre arasında Cenk Tosun'u 1.5 yıllığına kiralamak için Everton'a teklif yapacağı gelen bilgiler arasında.
A Milli takımın forvetlerinden Cenk, Beşiktaş formasıyla 142 maçta tam 64 kez rakip fileleri havalandırdı, 13 de asist yapmayı başardı. Cenk Tosun, Everton formasıyla 44 resmi maçta sadece 9 gol atarken, 4 de asist yaptı ve toplamda 13 gole direkt olarak katkıda bulundu.
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