08 Ağustos 2019, Perşembe

TRABZONSPOR

Sparta Prag - Trabzonspor | CANLI

Sparta Prag - Trabzonspor | CANLI
TRABZONSPOR
Güncelleme Tarihi: 08.08.2019 Giriş Tarihi: 08.08.2019

Avrupa Ligi'ne 3. eleme turunda, Süper Lig'i geçen sezon 4. sırada tamamlayan Çekya temsilcisi ile karşı karşıya geliyor. Peki, Sparta Prag Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanıyor? Maça dair tüm detaylar aspor.com.tr'de...

, bu sezon Avrupa Ligi'ne 3. eleme turundan başlıyor. Bordo-mavili takım, bu turda dahil olduğu organizasyonda eşleştiği ile ilk maçını deplasmanda yapıyor. Peki, Sparta Prag Trabzonspor maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanıyor? Maça dair tüm detaylar aspor.com.tr'de...

Süper Lig'i geçen sezon 4. sırada bitiren Trabzonspor, bu zorlu maçı kazanarak kendi sahasındaki maç için avantaj elde etmek istiyor.

İLK 11'LER

SPARTA PRAG: Nita, Sacek, Stetina, Costa, Hanousek, Travnik, Krejci, Hasek, Plavsic, Kanga, Tetteh.

TRABZONSPOR : Uğurcan, Pereira, Hüseyin, Hosseini, Novak, Sosa, Mikel, A. Parmak, A. Ömür, Nwakaeme, Ekuban



SPARTA PRAG - TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA?

Trabzonspor Avrupa Ligi 3. eleme turundaki ilk maçını bugün deplasmanda oynuyor. Başkent Prag'daki Generali Arena'da saat 19.00'da başlayan müsabakayı İspanyol hakem Jose Luis Munuera Montero yönetiyor. Müsabaka, Sparta Prag'ın cezası nedeniyle seyircisiz oynanıyor.​

SPARTA PRAG - TRABZONSPOR MAÇI HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANIYOR?

Mücadele TRT Spor'dan canlı olarak yayınlanıyor.

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