Sparta Prag - Trabzonspor | CANLI

Avrupa Ligi'ne 3. eleme turunda, Süper Lig'i geçen sezon 4. sırada tamamlayan Trabzonspor Çekya temsilcisi Sparta Prag ile karşı karşıya geliyor. Peki, Sparta Prag Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanıyor? Maça dair tüm detaylar aspor.com.tr'de...

Trabzonspor, bu sezon Avrupa Ligi'ne 3. eleme turundan başlıyor. Bordo-mavili takım, bu turda dahil olduğu organizasyonda eşleştiği Sparta Prag ile ilk maçını deplasmanda yapıyor. Peki, Sparta Prag Trabzonspor maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanıyor? Maça dair tüm detaylar aspor.com.tr'de...

Süper Lig'i geçen sezon 4. sırada bitiren Trabzonspor, bu zorlu maçı kazanarak kendi sahasındaki maç için avantaj elde etmek istiyor.

İLK 11'LER



SPARTA PRAG: Nita, Sacek, Stetina, Costa, Hanousek, Travnik, Krejci, Hasek, Plavsic, Kanga, Tetteh.



TRABZONSPOR : Uğurcan, Pereira, Hüseyin, Hosseini, Novak, Sosa, Mikel, A. Parmak, A. Ömür, Nwakaeme, Ekuban







SPARTA PRAG - TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA?



Trabzonspor UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turundaki ilk maçını bugün deplasmanda oynuyor. Başkent Prag'daki Generali Arena'da saat 19.00'da başlayan müsabakayı İspanyol hakem Jose Luis Munuera Montero yönetiyor. Müsabaka, Sparta Prag'ın cezası nedeniyle seyircisiz oynanıyor.​



SPARTA PRAG - TRABZONSPOR MAÇI HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANIYOR?

Mücadele TRT Spor'dan canlı olarak yayınlanıyor.