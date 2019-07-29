29 Temmuz 2019, Pazartesi

TRABZONSPOR

Carlos Ponck Başakşehir'de

Carlos Ponck Başakşehir'de
TRABZONSPOR
Güncelleme Tarihi: 29.07.2019 Giriş Tarihi: 29.07.2019

Kulübü, Portekizli futbolcu le 4 yıllık sözleşme imzaladı

Kulübü, Portekiz ekibi Desportivo Aves Kulübü'nde forma giyen Carlos dos Santos Rodrigues 'Ponck' ile 4 yıllık sözleşme imzaladı.
Defans oyuncusunun imza törenine yönetici Mustafa Eröğüt de katıldı.

Başakşehir, Ponck transferini bu video ile duyurdu:

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