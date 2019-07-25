Hoffenheim Trabzonspor l CANLI
Trabzonspor Almanya'nın Hoffenheim takımıyla Bad Wimsbach kasabasında karşılaşacak. TSİ 20.00'de başlayacak karşılaşma TRT Spor'dan naklen yayımlanacak.
Trabzonspor sezon hazırlıklarını Avusturya'da sürdürüyor.
Bordo-mavili ekip, kampın 2. hazırlık maçında bugün Almanya'nın Hoffenheim takımıyla Bad Wimsbach kasabasında karşılaşacak. TSİ 20.00'de başlayacak karşılaşma TRT Spor'dan naklen yayımlanacak.
11'LER
HOFFENHEİM: Pentke, Brenet, Bicakcic, Stafylidis, Nordtveit, Rupp, Bittencourt, Amiri, Adamyan, Akpoguma, Szalai.
TRABZONSPOR: Uğurcan, Pereira, Hüseyin, Campi, A. Dursun, A. Parmak, Sosa, Yusuf Yazıcı, A. Ömür, Nwakaeme, Muhammet Akpınar
Linz kentinde 20 Temmuz'da kampa giren Trabzonspor, genç oyunculardan oluşan bir kadroyla çıktığı ilk hazırlık maçında Macaristan'ın Haladas ekibi ile golsüz berabere kalmıştı.
Bordo-mavililer, 27 Temmuz'da İtalya'nın Parma, 29 Temmuz'da da Verona takımı ile karşılaşacak ve bu maçın ardından Trabzon'a dönecek.
Trabzonsporlu oyuncular, 2 günlük iznin ardından UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda Sparta Prag ile yapacağı maçın hazırlıklarına başlayacak.
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