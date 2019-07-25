25 Temmuz 2019, Perşembe

TRABZONSPOR

Hoffenheim Trabzonspor l CANLI

Hoffenheim Trabzonspor l CANLI
TRABZONSPOR
Güncelleme Tarihi: 25.07.2019 Giriş Tarihi: 25.07.2019

Almanya'nın Hoffenheim takımıyla kasabasında karşılaşacak. TSİ 20.00'de başlayacak karşılaşma Spor'dan naklen yayımlanacak.

sezon hazırlıklarını Avusturya'da sürdürüyor.

Bordo-mavili ekip, kampın 2. hazırlık maçında bugün Almanya'nın Hoffenheim takımıyla kasabasında karşılaşacak. TSİ 20.00'de başlayacak karşılaşma Spor'dan naklen yayımlanacak.

11'LER

HOFFENHEİM: Pentke, Brenet, Bicakcic, Stafylidis, Nordtveit, Rupp, Bittencourt, Amiri, Adamyan, Akpoguma, Szalai.

TRABZONSPOR: Uğurcan, Pereira, Hüseyin, Campi, A. Dursun, A. Parmak, Sosa, Yusuf Yazıcı, A. Ömür, Nwakaeme, Muhammet Akpınar

Linz kentinde 20 Temmuz'da kampa giren Trabzonspor, genç oyunculardan oluşan bir kadroyla çıktığı ilk hazırlık maçında Macaristan'ın Haladas ekibi ile golsüz berabere kalmıştı.

Bordo-mavililer, 27 Temmuz'da İtalya'nın Parma, 29 Temmuz'da da Verona takımı ile karşılaşacak ve bu maçın ardından Trabzon'a dönecek.

Trabzonsporlu oyuncular, 2 günlük iznin ardından Avrupa Ligi 3. eleme turunda ile yapacağı maçın hazırlıklarına başlayacak.

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