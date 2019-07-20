20 Temmuz 2019, Cumartesi

TRABZONSPOR

Pique'den 20 milyon takipçisine Trabzonspor paylaşımı

Pique'den 20 milyon takipçisine Trabzonspor paylaşımı
TRABZONSPOR
Güncelleme Tarihi: 20.07.2019 Giriş Tarihi: 20.07.2019

'nın dünyaca ünlü İspanyol savunmacısı , 'un sezon formasını tanıttığı videoyu paylaştı.

Bordo Mavililerin özel hazırladığı ve çok beğeni toplayan yeni forma tanıtım videosunun etkileri dünyaya yayılmaya devam ediyor.

'nın yıldız savunmacısı her kesimden alkış alan gri forma tanıtım videosunu resmi twitter hesabından takipçileriyle paylaştı.

Twitter hesabını yaklaşık 20 milyon kişinin takip ettiği Pique yaptığı paylaşımla birlikte alkış emojisi de kullandı, tweet yarım saatten kısa süre içerisinde binlerce takipçi tarafından beğenildi.



ANDRE CASTRO'DAN ABDÜLKADİR MESAJI

Pique'nin bu paylaşımının altına yorum yapanlardan biri de Göztepeli Andre Castro oldu. Portekizli oyuncu yaptığı yorumda "Türkiye'de futbol çok seviliyor, Pique. Videodaki oyuncu 'Türkiye'nin Messi'si' olarak bilinen Abdülkadir. Barcelona onu mutlaka izlemeli" ifadelerini kullandı.

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