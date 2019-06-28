28 Haziran 2019, Cuma

TRABZONSPOR

Doğan Erdoğan Trabzonspor'da

Doğan Erdoğan Trabzonspor'da
TRABZONSPOR
Giriş Tarihi: 28.06.2019

, ekibi LASK Linz takımında forma giyen 22 yaşındaki 'ı renklerine kattı.

, Lask Linz'de görev yapan ile her konuda anlaşmaya vardı.

Oyuncuyu Trabzon'a getiren bordo mavili ekibin 22'lik ort saha ile 3+1 yıllık sözleşme imzalayacağı ve temsilcisine için 200 bin euro bonservis ödeyeceği öğrenildi.

Geçtiğimiz sezonun ikinci yarısını Avusturya 2.lig ekiplerinden FC Juniors'ta kiralık olarak geçiren ön libero takımına 1 gol 3 asistlik katkı sağlamıştı.

altyapısından yetişip Avusturya'ya transfer olan Doğan Erdoğan'ın bugün Trabzonspor ile profesyonel sözleşme imzalaması bekleniyor.

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