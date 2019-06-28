Doğan Erdoğan Trabzonspor'da
Trabzonspor, Avusturya ekibi LASK Linz takımında forma giyen 22 yaşındaki Doğan Erdoğan'ı renklerine kattı.
Trabzonspor, Lask Linz'de görev yapan Doğan Erdoğan ile her konuda anlaşmaya vardı.
Oyuncuyu Trabzon'a getiren bordo mavili ekibin 22'lik ort saha ile 3+1 yıllık sözleşme imzalayacağı ve Avusturya temsilcisine transfer için 200 bin euro bonservis ödeyeceği öğrenildi.
Geçtiğimiz sezonun ikinci yarısını Avusturya 2.lig ekiplerinden FC Juniors'ta kiralık olarak geçiren ön libero takımına 1 gol 3 asistlik katkı sağlamıştı.
Samsunspor altyapısından yetişip Avusturya'ya transfer olan Doğan Erdoğan'ın bugün Trabzonspor ile profesyonel sözleşme imzalaması bekleniyor.
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