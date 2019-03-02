Kagawa: "Fazlası olamaz"

Kartal’ın Japon yıldızı “Tribünleri televizyondan ilk izlediğimde ateşlilik konusunda ‘Bundan fazlası olamaz’ dedim. Taraftar ve stadın atmosferi inanılmaz. Tarifsiz bir sıcaklığı var” dedi.

Beşiktaş'ın Japon futbolcusu Shinji Kagawa, siyahbeyazlı takımdan çok samimi bir teklif aldığını ve gördüğü atmosferin kararında etkili olduğunu belirtti. Beşiktaş dergisinin mart sayısına açıklamalarda bulunan Kagawa, "Beşiktaş'tan gelen teklif inanılmaz ciddi ve samimi bir teklifti. Maçları izlediğim zaman buradaki atmosferi gördüm. Atmosferin çok etkili olduğunu söyleyebilirim. 'Bundan daha fazlası olamaz' diye düşündüm, ateşlilik konusunda özellikle. Taraftarlar, stadyumun atmosferi gerçekten inanılmaz. Tarif edilemez şekilde bir sıcaklığı var. Ben buraya çok isteyerek ve arzulayarak geldim" ifadelerini kullandı.



BİZE CESARET VERSİNLER

Sezon sonuna kadar elinden geleni yapacağını vurgulayan tecrübeli futbolcu şöyle devam etti: "Taraftarların beklentilerinin farkındayım, bunu karşılamak için sezon sonuna kadar çıkabileceğim bütün maçlarda elimden ne kadar geliyorsa, herkesi mutlu etmek için sonuna kadar çalışacağım. Arkadaşlarım ile takımı iyi yerlere, iyi noktalara getirebilmek için elimden geleni yapacağım. Taraftarlarımızdan tek beklentim; takıma destek vermeleri, bizim arkamızda olup bize cesaret vermeleri. Bundan sonra diğer takımlarla puan farkını kapatıp, ligi en iyi yerde bitirmeye odaklanmış durumdayız."



'İLK JAPON OLMAK KEYİFLİ'

Beşiktaş tarihinin ilk Japon futbolcusu olmasının mutluluk verici olduğunu ifade eden Kagawa, "Umuyorum ki bundan sonraki süreçte daha fazla Japon futbolcu buraya gelir. Onların öncüsü olarak, daha fazla gayret etmek durumundayım diye düşünüyorum. Japonya, televizyon izlenme oranı çok yüksek bir ülke. Ekran başında Beşiktaş'ın maçlarının izleniyor olması; Beşiktaş ve Türk futbolunun tanıtımı açısından oldukça önemli bir konu olduğunu düşünüyorum" dedi.



HAMAMCI TANIMADI!

Siyah-beyazlıların Japon yıldızı Kagawa, Türkiye'de başına gelen en ilginç olaylardan birini şöyle anlattı: "Boş zamanlarımda genellikle alışverişe gitmeyi çok seviyorum, gezmeyi de aynı şekilde. Ama bunların dışında en çok hem kaldığım otelde hem diğer yerlerde hamama gitmeyi çok seviyorum. Gittiğim bir hamamda, beni tanımayan benim de tanımadığım bir Türk, 'Sen Japon musun?' diye sordu. Daha evvel de söylediğim gibi sadece Japon'um demem bile, onun kafasında çok çalışkan, çok ciddi olduğum fikrini uyandırdı ve bunları ondan duymak çok mutlu etti beni. Ama en önemlisi, o hamamda karşılaştığım kişi 'Son zamanlarda Beşiktaş'a Japon bir futbolcu geldi, sen biliyor musun?' diye sordu. 'İyi bir oyuncuya benziyor.' diye cevap verdim ve konuyu öyle kapattık. Hamamdan ayrılırken dayanamadım ve 'Az evvel bahsettiğin o futbolcu benim' dedim."



"AKLIMDAN BİLE GEÇİRMEMİŞTİM"

Antalyaspor maçında attığı iki golle ilgili Kagawa, "Çok mutluluk verici bir andı. Böyle bir maçta, hele ki 19'uncu saniyede gol atmayı aklımdan bile geçirmemiştim ama bu zaten kolay kolay olacak bir durum değil. Bu başarının tekrarını getirmek de çok önemli" dedi.