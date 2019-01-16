Trabzonsporun 11i belli oldu

16 Ocak 2019, Çarşamba
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Saat 20.30'da başlayacak mücadeleyi Özgür Yankaya yönetecek. Karşılaşmayı ATV ve aspor.com.tr'den canlı olarak izleyebilirsiniz.
Trabzonspor'un 11'i
Uğurcan, Pereira, Hüseyin, Toure, Novak, Kamil Ahmet, Batuhan, Yusuf Yazıcı, Ekuban, Abdülkadir Ömür, Rodallega
Trabzonspor'un 11'i belli oldu
Güncelleme Tarihi: 16.01.2019 Giriş Tarihi: 16.01.2019
Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu ilk maçında Trabzonspor sahasında Balıkesirspor'u konuk ediyor.
Türkiye Kupası Son 16 Turu ilk maçında Trabzonspor, Medical Park Stadyumu'nda Balıkesirspor'u ağırlayacak.
Saat 20.30'da başlayacak mücadeleyi Özgür Yankaya yönetecek. Karşılaşmayı ATV ve aspor.com.tr'den canlı olarak izleyebilirsiniz.
Trabzonspor'un 11'i
Uğurcan, Pereira, Hüseyin, Toure, Novak, Kamil Ahmet, Batuhan, Yusuf Yazıcı, Ekuban, Abdülkadir Ömür, Rodallega
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