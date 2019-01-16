16 Ocak 2019, Çarşamba

TRABZONSPOR

Trabzonspor'un 11'i belli oldu

Trabzonsporun 11i belli oldu
TRABZONSPOR
Güncelleme Tarihi: 16.01.2019 Giriş Tarihi: 16.01.2019

Son 16 Turu ilk maçında sahasında 'u konuk ediyor.

Türkiye Kupası Son 16 Turu ilk maçında , Medical Park Stadyumu'nda 'u ağırlayacak.

Saat 20.30'da başlayacak mücadeleyi Özgür Yankaya yönetecek. Karşılaşmayı ATV ve aspor.com.tr'den canlı olarak izleyebilirsiniz.

Trabzonspor'un 11'i

Uğurcan, Pereira, Hüseyin, Toure, Novak, Kamil Ahmet, Batuhan, Yusuf Yazıcı, Ekuban, Abdülkadir Ömür, Rodallega
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