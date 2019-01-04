Burak Yılmaz KAPa bildirildi! İşte Beşiktaşın ödeyeceği ücret

Burak Yılmaz KAP'a bildirildi! İşte Beşiktaş'ın ödeyeceği ücret
Trabzonspor, Burak Yılmaz'ın Beşiktaş'a transferi konusunda Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) resmi bildiri yaptı.
İşte Bordo mavili ekipten KAP'a yapılan açıklama:
Profesyonel futbolcu Burak Yılmaz'ın transferi konusunda Beşiktaş A.Ş. ile anlaşma sağlanmıştır.
Anlaşmaya göre; Beşiktaş A.Ş., şirketimize, sözleşme fesih bedeli olarak KDV dahil 8.429.708.-TL ödeyecektir.
Ayrıca; Şirketimiz ile Burak Yılmaz arasındaki 06.08.2017 başlangıç ve 31.05.2020 bitiş tarihli profesyonel futbolcu sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilmiştir.
Yapılan fesih anlaşması ile, Burak Yılmaz'ın şirketimiz nezdinde tahakkuk etmiş olan 2.155.000.-€ tutarındaki alacağından 450.000.-€ indirim yapılarak 1.705.000.-€ olarak uzlaşılmış,
uzlaşılan bu tutarın 6.25 kur üzerinden 10.656.000.-TL olarak sabitlenerek 08/2019, 12/2019 ve 02/2020 dönemlerinde, üç taksit halinde ödenmesi kararlaştırılmıştır.
Kamuoyunun bilgisine duyurulur.
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