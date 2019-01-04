04 Ocak 2019, Cuma

TRABZONSPOR

Burak Yılmaz KAP'a bildirildi! İşte Beşiktaş'ın ödeyeceği ücret

Burak Yılmaz KAPa bildirildi! İşte Beşiktaşın ödeyeceği ücret
TRABZONSPOR
Güncelleme Tarihi: 04.01.2019 Giriş Tarihi: 04.01.2019

, 'ın 'a transferi konusunda Kamuyu Aydınlatma Platformu'na () resmi bildiri yaptı.

İşte Bordo mavili ekipten 'a yapılan açıklama:

Profesyonel futbolcu 'ın transferi konusunda A.Ş. ile anlaşma sağlanmıştır.

Anlaşmaya göre; Beşiktaş A.Ş., şirketimize, sözleşme fesih bedeli olarak KDV dahil 8.429.708.-TL ödeyecektir.

Ayrıca; Şirketimiz ile Burak Yılmaz arasındaki 06.08.2017 başlangıç ve 31.05.2020 bitiş tarihli profesyonel futbolcu sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilmiştir.

Yapılan fesih anlaşması ile, Burak Yılmaz'ın şirketimiz nezdinde tahakkuk etmiş olan 2.155.000.-€ tutarındaki alacağından 450.000.-€ indirim yapılarak 1.705.000.-€ olarak uzlaşılmış,

uzlaşılan bu tutarın 6.25 kur üzerinden 10.656.000.-TL olarak sabitlenerek 08/2019, 12/2019 ve 02/2020 dönemlerinde, üç taksit halinde ödenmesi kararlaştırılmıştır.

Kamuoyunun bilgisine duyurulur.

Burak Yılmaz ilk antrenmanına çıktı

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