Trabzonspor-Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Trabzonspor ile Kasımpaşa karşı karşıya geliyor. Mücadelenin ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda olduğuna dair bilgileri haberimizde bulabilirsiniz.

Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Trabzonspor evinde Kasımpaşa'yı konuk ediyor. Bitime 3 hafta kala Trabzonspor, ligde 49. puanla 5. sırada yer alıyor. Bursaspor ise 39 puanla 10. sırada yer alıyor.

MÜCADELE NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Süper Lig'in 32. haftasındaki mücadele 05.05.2018 Cumartesi günü Şenol Güneş Spor Kompleksi Akyazı Stadyumu'nda oynanacak ve karşılaşmayı Ümit Öztürk yönetecek. Maç saat 19.00'da başlayacak ve beIN SPORTS 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.