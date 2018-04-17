Trabzonspora şok haber! Sezonu kapattı!

Trabzonspor'da Osmanlıspor maçında sakatlanan Onur Recep Kıvrak sezonu kapattı!

Trabzonspor'un Osmanlıspor'la oynadığı Süper Lig karşılaşmasında sakatlanan ve daha önce ameliyat olduğu bölgede esneme olduğu söylenen tecrübeli file bekçisi Onur Recep Kıvrak sezonu kapattı.

- Çapraz bağ sakatlıkları yaşadı

Kasımpaşa ile 12 Mart 2011'de yapılan maçın son dakikalarında sağ diz ön çapraz bağları kopan Onur Recep Kıvrak, ABD'de ameliyat edildi ve yaklaşık 6 ay formasından uzak kaldı. Bu süreçte formayı Tolga Zengin'e bırakan Onur, 2011-2012 sezonunda sadece 3 maçta forma giyebildi.

Tecrübeli kaleci, 2 Ekim 2014'te UEFA Avrupa Ligi'nde Legia Varşova ile Trabzon'da oynanan maçın 64. dakikasında sakatlandı. Başarılı oyuncunun bu kez sol diz ön çapraz bağlarının koptuğu belirlendi.

Tekrar bir operasyon geçiren Onur, 7 ay sonra 8 Mayıs 2015'te antrenmanlara çıkmaya başladı. O sezon forma giyemeyen bordo-mavili kaleci, sakatlandıktan 9,5 ay sonra 16 Temmuz 2015'te UEFA Avrupa Ligi ön eleme turundaki Differdange 03 maçıyla formasına kavuşabildi.

Onur, 3 Mart 2016'da sağ diz dış menisküs ameliyatı geçirmiş ve 7 hafta sahalardan uzak kalmıştı.

- İstikrara kavuşmuştu

Başarılı file bekçisi, 2015-2016 sezonunun 30. haftasında Fenerbahçe maçıyla tekrar formasına kavuşup son iki sezonda takımda yer aldı.

Bordo-mavili takımın kaptanı, son 63 lig maçının 58'inde sahaya çıkarak, kötü günleri geride bırakıp ligde en fazla görev alan isimlerin başında geldi.

Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında dün Osmanlıspor maçının son dakikalarında, daha önce sakatlık geçirdiği sol dizinde problem yaşayan ve mücadeleyi bu şekilde tamamlayan Onur'un durumu, çekilecek MR'ye göre açıklanacak.