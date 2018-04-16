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    16 Nisan 2018, Pazartesi

    TRABZONSPOR

    Osmanlıspor-Trabzonspor maçının ilk 11'leri belli oldu

    Ankarada ilk 11ler belli oldu
    TRABZONSPOR
    Güncelleme Tarihi: 16.04.2018 Giriş Tarihi: 16.04.2018

    Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasının kapanış mücadelesinde Trabzonspor, deplasmanda Osmanlıspor'a konuk oluyor

    Trabzonspor'un ilk 11'i: Onur, Kamil, Uğur, Hubocan, Novak, Kucka, Sosa, Abdülkadir, Yusuf, Olcay, Rodallega

    Osmanlıspor'un 11'i: Karcemarskas, Muhammed, Yalçın, Pinto, Anıl, Ceyhun, Regattin, Musa, Serdar Gürler, Aminu, Cikalleshi

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