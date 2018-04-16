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Osmanlıspor-Trabzonspor | CANLI ANLATIM
Güncelleme Tarihi: 16.04.2018 Giriş Tarihi: 16.04.2018
Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasının kapanış mücadelesinde Trabzonspor, deplasmanda Osmanlıspor'a konuk oluyor
Trabzonspor'un ilk 11'i: Onur, Kamil, Uğur, Hubocan, Novak, Kucka, Sosa, Abdülkadir, Yusuf, Olcay, Rodallega
Osmanlıspor'un 11'i: Karcemarskas, Muhammed, Yalçın, Pinto, Anıl, Ceyhun, Regattin, Musa, Serdar Gürler, Aminu, Cikalleshi
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