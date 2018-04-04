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    04 Nisan 2018, Çarşamba

    TRABZONSPOR

    Trabzonspor’un net borcu açıklandı!

    Trabzonspor’un net borcu açıklandı!
    TRABZONSPOR
    Giriş Tarihi: 04.04.2018

    Denetleme Kurulu Başkanı Mahmut Ören, Trabzonspor’un net borcunu 841 milyon 59 bin 617 TL olarak açıkladı.

    Trabzon Gazeteciler Cemiyeti'nde bugün bir basın toplantısı düzenleyen Ören, hafta sonu yapılacak olan olağanüstü Kongresi öncesinde Bordo Mavili kulübün borcunu açıkladı. Ören, kulübün net borcunun 841 milyon 59 bin 617 TL olduğunu söyledi.

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