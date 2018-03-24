Usta: O oyuncuları 40-50 Milyon Euroya satabiliriz

Başkan Muharrem Usta, Trabzonspor'un durumuyla ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu.

İşte Muharrem Usta'nın açıklamalarından satır başları.

"Olağanüstü bir bilgi kirliliği içerisindeyiz. Belki bizim de hatalarımız olabilir. Bu kirliliğin ortadan kalkmasını istiyoruz."

"Nuri Albayrak döneminde 25 milyon Euro, Sadri Şener döneminde 75, İbrahim Hacıosmanoğlu döneminde ise borcumuz 156 milyon Euro'ya çıktı."

"Biz 156 milyon Euro ile aldığımız borcu 150 milyon Euro'nun altına indirmeyi hedefliyoruz."

"2000 yılında biz kümeye gidiyorduk arkadaşlar! Size yemin ediyorum biz göreve geldiğimizde o dönemden daha kötü durumdaydık. 15 günde 100 milyon TL bularak zar zor kümede kaldık."

"Şimdi kulübe zarar verenler çıkmış bize konuşuyor. Allah'ın adaleti karşısında ezilirsiniz. Bugüne kadar siz ne yaptınız da bunları konuşabiliyorsunuz?"

"Ahlak, etik, kural hiçbir şey kalmamış. Kulüp için iyi bir şeyler yapıyoruz ama herkes 'Gitsinler' diyor. Diğer kulüplerde de bu böyle."

"Trabzonspor'un kasasına 3 bin lira bile girmiyor. Bütün gelirler temlikli. Giderler ortada. Para yok, yok!"

"Biz göreve geldik yıllık 300 milyon TL gelir elde ettik. Giderimiz de bu rakamda. Gelir ve gideri birbirini karşılayacak duruma getirdik."

"Trabzonspor bizim dönemimizde Milli Takıma en fazla futbolcu gönderen kulüp oldu. İnsaf be!"

"Kulüp adına 190 bin dolarlık kredi kartı alınmış. Bütün giderler bu karttan alınmış. Ben önemli bir iş adamıyım ama hayatımda hiç 190 bin dolarlık kartım olmadı. Siz buraya paraya koymaya geldiniz ya, para almaya değil."

"Yusuf, Castillo, Abdülkadir, Okay bunları isteseydik vallahi de billahi de 40-50 milyon Euro'ya satardık ama satmadık. Hala da satabiliriz ama satmayacağız."

"Trabzonspor makamı kimsenin babasının malı değil. Futbol dünyamızın içerisinde haysiyet cellatları var. Bu makamın tadını alan insan 20 yıl sonra bile bunu kullanıyor."

"Bu haysiyet cellatları, 20 yaşındaki liseli çocukların eline 'sosyal medyadan küfür edin' diye silah veriyorlar. Dava açıyoruz, aileleri özür diliyor. Bu çocukların suçu yok ki, affediyoruz. Ey genç çocuklar lütfen tuzağa düşmeyin!"

"Sezona şampiyonluk hedefiyle başladık. Olamayınca 'vay efendim sözünü tutmadın' diyorlar. Kardeşim her takım şampiyonluk için sezona başlar. Herkes bunu söylüyor ama Trabzon'da bunu demek yasak oluyor. Yasak hemşerim yasak!"

"Trabzonspor tarihinde ilk defa bir yönetim bu kadar hizmet yapacak ama siz menajerler üzerinden bize vurmaya çalışacaksınız. Hadi be!"

"Kulübün içerisinde 40 göbekten yakınım bile yok. Bir yakınımı bile işe sokmadım. Ama kulüpte öyle şeyler var ki içimi yakıyor. Yine de bunu söylemeyeceim."

"Kongre bir an önce olsun istiyorum. Yönetime gelecek olanlar cebinde 100 milyon lira sıcak parayla gelsin."

"Kulübün avukatı Anıl hanım için ilk günden beri baskı yaptılar bana işten çıkarmak için. Müzeye haciz gittikten sonra sabredemedim artık ve 'Hadi git' diyerek işten çıkardım."

"İşten çıkarınca Anıl hanım bize dava açtı ve kazandı. Mehmet Yiğit Alp ve Nevzat Aydın eğer Anıl hanıma 'Hadi güle güle' deseydi Anıl hanım anında davasını çeker ve giderdi. Ama demediler. Böyle ilişkiler vardı kulübün içerisinde."

"Şenol Güneş'i haksız yere kulüpten gönderirken Nevzat Aydın yönetimdeydi. Şimdi bakıyorum Şenol Güneş güzellemeleri yapılıyor. Olmuyor bunlar!"