TFF 3. Lig ekiplerinden Alanya Kestelspor'un takım otobüsü devrildi. Yaşanan kazada 3'ü ağır 12 yaralı olduğu öğrenildi. Konuyla ilgili son bilgileri kulüp başkanı Levent Uğur verdi. İşte detaylar...

TFF 3. Lig ekibi Alanya Kestelspor'un otobüsü sabah 05.30 sıralarında Alanya yakınlarındaki Ulaş Dinlenme Tesisleri'nin önünde kaza yaptı.

Futbolcuların bulunduğu otobüs, otobüs sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybederek bariyerlere çarpmasıyla yan yattı. Daha sonrasında olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından oyuncular, Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Haberci Alanya'da yer alan habere göre; 3'ü ağır 12 oyuncunun yaralandığı belirtildi.

BAŞKAN UĞUR'DAN İLK AÇIKLAMA

Kulüp Başkanı Levent Uğur yaptığı açıklamada, "Çok talihsiz bir kaza yaşadık. Alanya'ya 2-3 kilometre kala Antalya havalimanından kafilemizi taşıyan otobüs devrildi. Yan yatan otobüs 100 metre kadar yerde sürüklendi. Futbolcularımızdan durumu ağır olanlar var. Diğerlerinin tedavisi devam ediyor. Çok üzgünüz" ifadelerini kullandı.