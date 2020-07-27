Somaspor-Pazarspor | CANLI
TFF 3. Lig'de play-off heyecanı tüm hızıyla devam ediyor. 2. Lig'e yükselecek son takımın belli olacağı mücadelede Somaspor ile Pazarspor karşı karşıya geliyor. Zorlu karşılaşmayı A Spor ve aspor.com.tr'den canlı olarak izleyebilirsiniz.
3. Lig 3. Grup finalinde Somaspor ile Pazarspor Antalya Calista Sports Center'de kozlarını paylaşıyor. Karşılaşmada Erkan Özdamar düdük çalıyor. Özdamar'ın yardımcılıklarını ise Mehmet Şahan Yılmaz ve Mehmet Yıldırım yapıyor. 2. Lig'e yükselecek son takımın belli olacağı heyecan dolu müsabakanın canlı yayınına haberimizden ulaşabilirsiniz.
SOMASPOR-PAZARSPOR İLK 11'LER
Somaspor: Muharrem, Melih, Muhsin, Muammer, Onur, Ali, Yusuf Can, Mehmet Bağlı, Taner, Nurettin, Mehmet Uysal
Pazarspor: Ebubekir, Şeyhmus, Mehmet Aytemiz, Fatih, Can Muhammet, Mehmet Eksik, Mete, Kadir Kaan, Mithat, Cevat, Aykut
SOMASPOR - PAZARSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?
Somaspor ile Pazarspor arasında oynanan kritik final karşılaşması A Spor'dan canlı olarak yayınlanıyor.
FİNALE NASIL GELDİLER?
TFF 2. Lig'e çıkma mücadelesi veren Somaspor play-off yarı final karşılaşmasında Muğlaspor'u 2-0 yenerek finale yükselmişti. Pazarspor ise Nevşehir Belediyespor'u 2-1'lik skorla devirip adını finale yazdırmıştı.
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