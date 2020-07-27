27 Temmuz 2020, Pazartesi

TFF 3. LİG

Somaspor-Pazarspor | CANLI

Somaspor-Pazarspor | CANLI
TFF 3. LİG
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Giriş Tarihi: 27.07.2020

3. Lig'de play-off heyecanı tüm hızıyla devam ediyor. 2. Lig'e yükselecek son takımın belli olacağı mücadelede Somaspor ile Pazarspor karşı karşıya geliyor. Zorlu karşılaşmayı A Spor ve aspor.com.tr'den canlı olarak izleyebilirsiniz.

3. Lig 3. Grup finalinde Somaspor ile Pazarspor Antalya Calista Sports Center'de kozlarını paylaşıyor. Karşılaşmada Erkan Özdamar düdük çalıyor. Özdamar'ın yardımcılıklarını ise Yılmaz ve Mehmet Yıldırım yapıyor. 2. Lig'e yükselecek son takımın belli olacağı heyecan dolu müsabakanın canlı yayınına haberimizden ulaşabilirsiniz.

SOMASPOR-PAZARSPOR İLK 11'LER

Somaspor: Muharrem, Melih, Muhsin, Muammer, Onur, Ali, Yusuf Can, Mehmet Bağlı, Taner, Nurettin, Mehmet Uysal

Pazarspor: Ebubekir, Şeyhmus, Mehmet Aytemiz, Fatih, Can Muhammet, Mehmet Eksik, Mete, Kadir Kaan, Mithat, Cevat, Aykut

SOMASPOR - PAZARSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Somaspor ile Pazarspor arasında oynanan kritik final karşılaşması A Spor'dan canlı olarak yayınlanıyor.

FİNALE NASIL GELDİLER?

2. Lig'e çıkma mücadelesi veren Somaspor play-off yarı final karşılaşmasında Muğlaspor'u 2-0 yenerek finale yükselmişti. Pazarspor ise Belediyespor'u 2-1'lik skorla devirip adını finale yazdırmıştı.

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