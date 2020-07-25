25 Temmuz 2020, Cumartesi

TFF 3. LİG

Karşıyaka-Turgutluspor maçı ne zaman,saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Karşıyaka-Turgutluspor maçı saat kaçta ve hangi kanalda?
TFF 3. LİG
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Giriş Tarihi: 25.07.2020

3. 'de play-off heyecanı final maçlarıyla devam ediyor. Takımlar 2. Lig'e yükselmek için kıyasıya bir mücadele verirken, Belediye Derincespor'u eleyen Karşıyaka ile Esenler Erokspor'u saf dışı bırakan Turgutluspor, final müsabakasında karşı karşıya gelecek. Kritik karşılaşma A Spor ekranlarından canlı yayınlanacak. İşte Karşıyaka-Turgutluspor maçıyla ilgili tüm bilgiler...

2. ve 3. Lig play-off heyecanı A Spor'dan yaşanmaya devam ediyor. TFF 3. Lig 2. Grup play-off yarı finalinde sezonu 5. sırada bitiren Karşıyaka, ikinci Derince ile oynadığı mücadeleyi 1-0 kazanıp finale yükseldi. ekibinin finaldeki rakibi Turgutluspor oldu.

KARŞIYAKA-TURGUTLUSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Karşıyaka'nın play-off finalinde Turgutluspor ile karşı karşıya geleceği maç Mardan Stadyumu'nda 26 Temmuz Pazar günü saat 20.00'de başlayacak ve A Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Mücadelede hakem Kadir Sağlam düdük çalacak.

YARI FİNALDE EROKSPOR'U ELEDİ

Yarı final karşılaşmasında Turgutluspor ile Erokspor kozlarını paylaştı. Çekişmeli geçen karşılaşmayı Turgutluspor 2-1 kazanarak finale yükselen taraf oldu. Turgutluspor'a finali getiren golleri 76. dakikada Kadir Torbacı ve 82. dakikada Abdülkadir Akyıldız kaydetti. Erokspor'un tek golünü ise 48. dakikada Umut Pusat attı.

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