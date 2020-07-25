Karşıyaka-Turgutluspor | CANLI
TFF 3. Lig'de play-off heyecanı final maçlarıyla devam ediyor. Takımlar 2. Lig'e yükselmek için kıyasıya bir mücadele verirken, Belediye Derincespor'u eleyen Karşıyaka ile Esenler Erokspor'u saf dışı bırakan Turgutluspor, final müsabakasında karşı karşıya geliyor. Kritik karşılaşma A Spor ekranlarından ve aspor.com.tr'den canlı yayınlanıyor. Dev finalin tüm detayları haberimizde...
TFF 2. Lig ve 3. Lig play-off heyecanı A Spor'da yaşanmaya devam ediyor. TFF 3. Lig 2. Grup play-off yarı finalinde sezonu 5. sırada bitiren Karşıyaka, ikinci Derince ile oynadığı mücadeleyi 1-0 kazanıp finale yükseldi. İzmir ekibinin finaldeki rakibi Turgutluspor oldu.
Canlı yayını izlemek için:
KARŞIYAKA-TURGUTLUSPOR İLK 11'LER
Karşıyaka: Erdoğan, Cenk, Mustafa, Arif, Doğukan, Battal, Hakan, Namık, Metin, Onur, Anıl.
Turgutluspor: Fatih, Hayrullah, Samet, Mithat, Onur, Mehmet, Doğan, Kadir, Necmi, Kadir, Ergun.
KARŞIYAKA-TURGUTLUSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Karşıyaka'nın play-off finalinde Turgutluspor ile karşı karşıya geldiği maç Mardan Stadyumu'nda oynanıyor ve saat 20.00'de başladı. Dev final, A Spor ekranlarından ve aspor.com.tr'den canlı olarak yayınlanıyor. Mücadelede hakem Kadir Sağlam düdük çalıyor.
YARI FİNALDE EROKSPOR'U ELEDİ
Yarı final karşılaşmasında Turgutluspor ile Erokspor kozlarını paylaştı. Çekişmeli geçen karşılaşmayı Turgutluspor 2-1 kazanarak finale yükselen taraf oldu. Turgutluspor'a finali getiren golleri 76. dakikada Kadir Torbacı ve 82. dakikada Abdülkadir Akyıldız kaydetti. Erokspor'un tek golünü ise 48. dakikada Umut Pusat attı.
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