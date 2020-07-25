24 Erzincanspor - 68 Aksaray Belediyespor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı yayınlanacak?

TFF 3. Lig 1. gruptan 2. Lig'e hangi takım yükselecek? Sezonun ilk Play - Off finali A Spor ekranlarında yaşanacak. Peki, Anagold 24 Erzincanspor - 68 Aksaray Belediyespor maçı saat kaçta başlayacak? İşte detaylar...

TFF 3. Lig'de play-off heyecanı A Spor ekranlarında devam ediyor. 3. Lig 1. Grup final maçında Anagold 24 Erzincanspor ile 68 Aksaray Belediyespor karşılaşacak. Saat 20.00'de başlayacak mücadeleyi A Spor ve aspor.com.tr'den canlı olarak izleyebilirsiniz.

Antalya'da oynanacak finallerde maçlarını kazanacak takımlar, TFF 2. Lig'e yükselecek. Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, TFF 3. Lig play-off final maçlarının programı şöyle:

25 Temmuz Cumartesi:

20.00 Anagold 24 Erzincanspor-68 Aksaray Belediyespor (Gloria Sports Arena)

26 Temmuz Pazar:

20.00 Karşıyaka-Turgutluspor (Titanic Mardan)

27 Temmuz Pazartesi:

21.00 Somaspor-Pazarspor (Calista Sports Center)

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