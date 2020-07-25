25 Temmuz 2020, Cumartesi

TFF 3. LİG

24 Erzincanspor - 68 Aksaray Belediyespor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı yayınlanacak?

24 Erzincanspor - 68 Aksaray Belediyespor maçı saat kaçta hangi kanalda?
TFF 3. LİG
ABONE OL
Giriş Tarihi: 25.07.2020

3. Lig 1. gruptan 2. Lig'e hangi takım yükselecek? Sezonun ilk Play - Off finali A Spor ekranlarında yaşanacak. Peki, Anagold 24 Erzincanspor - 68 Belediyespor maçı saat kaçta başlayacak? İşte detaylar...

3. Lig'de play-off heyecanı A Spor ekranlarında devam ediyor. 3. Lig 1. Grup final maçında Anagold 24 Erzincanspor ile 68 Belediyespor karşılaşacak. Saat 20.00'de başlayacak mücadeleyi A Spor ve aspor.com.tr'den canlı olarak izleyebilirsiniz.

'da oynanacak finallerde maçlarını kazanacak takımlar, TFF 2. Lig'e yükselecek. 'ndan yapılan açıklamaya göre, TFF 3. Lig play-off final maçlarının programı şöyle:

25 Temmuz Cumartesi:
20.00 Anagold 24 Erzincanspor-68 Aksaray Belediyespor (Gloria Sports Arena)

26 Temmuz Pazar:
20.00 Karşıyaka-Turgutluspor (Titanic Mardan)

27 Temmuz Pazartesi:
21.00 Somaspor-Pazarspor (Calista Sports Center)

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
TFF 3. LİG HABERLERİ
Karşıyaka-Turgutluspor maçı saat kaçta ve hangi kanalda? Karşıyaka-Turgutluspor maçı saat kaçta ve hangi kanalda?
3. Lig'de dev finaller A Spor'da! 3. Lig'de dev finaller A Spor'da!
TFF 3. Lig 3. Grup'ta finalin adı belli oldu TFF 3. Lig 3. Grup'ta finalin adı belli oldu
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör