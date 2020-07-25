24 Erzincanspor-68 Aksaray Belediyespor | CANLI

TFF 3. Lig'de play-off heyecanı A Spor ekranlarında yaşanıyor. Final karşılaşmalarının ilk maçı olan Anagold 24Erzincanspor-68 Aksaray Belediyespor ile karşılaşıyor. Mücadeleyi A Spor ve aspor.com.tr'den canlı olarak izleyebilirsiniz...

TFF 3. Lig'de play-off heyecanı A Spor ekranlarında devam ediyor. 3. Lig 1. Grup final maçında Anagold 24 Erzincanspor ile 68 Aksaray Belediyespor karşılaşacak. Saat 20.00'de başlayan mücadeleyi A Spor ve aspor.com.tr'den canlı olarak izleyebilirsiniz.

ANAGOLD 24 ERZİNCANSPOR-68 AKSARAY BELEDİYESPOR İLK 11'LER

24 Erzincanspor: Ersel, Yusuf, Hüseyin, Tugay, Abdurrahman, Erdi, Mümin, Kerem Aktürkoğlu, Muhammed, Hasan Kaya, Ethem.

68 Aksaray Bld: Gökhan, Fuat, İlyas, Emre, Burak, Vehbi, Serhat, Ömer, Enes, Hikmet, Serkan Gürses.

Canlı yayını izlemek için:

Antalya'da oynanan finallerde maçlarını kazanacak takımlar, TFF 2. Lig'e yükselecek.

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, TFF 3. Lig play-off final maçlarının programı şöyle:

26 Temmuz Pazar:

20.00 Karşıyaka-Turgutluspor (Titanic Mardan)

27 Temmuz Pazartesi:

21.00 Somaspor-Pazarspor (Calista Sports Center)

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