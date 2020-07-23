23 Temmuz 2020, Perşembe

TFF 3. LİG

Somaspor - Muğlaspor | CANLI YAYIN

Somaspor - Muğlaspor | CANLI YAYIN
TFF 3. LİG
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Güncelleme Tarihi: 23.07.2020 Giriş Tarihi: 23.07.2020

 3. 'de 2. Lig'e yükselme mücadelesi veren takımlar A Spor'da kozlarını paylaşıyor. 3. Lig 3. Grup yarı finalinde  ile Muğlaspor karşılaşıyor. Karşılaşmayı haberimizden  olarak izleyebilirsiniz...

2. 'e yükselme mücadelesi veren takımlar A Spor'da kozlarını paylaşıyor. 3. Lig'de play-off heyecanı, 3. Grup'ta - Muğlaspor maçlarıyla devam ediyor...

Soma-Muğla maçının ardından saat 22.00'de Pazar-Nevşehir karşılaşacak. Maçları haberimizden olarak izleyebilirsiniz...

İLK 11'LER

Somaspor: Muharrem, Melih, Muhsin, Onur, Üzeyir, Muharrem, Ali, Yusuf, Mehmet, Nurettin, Mehmet Uysal

Muğlaspor: Gökhan, Mustafa Acar, Güray, , Anıl, Rıdvan, Batuhan, Muhammed, Bilal, Ramazan, Murat Can

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