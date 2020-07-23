23 Temmuz 2020, Perşembe

TFF 3. LİG

Pazarspor - Nevşehir Belediyespor | CANLI YAYIN

Pazarspor - Nevşehir Belediyespor | CANLI YAYIN
TFF 3. LİG
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Giriş Tarihi: 23.07.2020

2. Lig'e yükselme mücadelesi veren takımlar A Spor'da kozlarını paylaşıyor.  3. Lig'de play-off heyecanı, 3. Grup'ta Pazarspor -  Belediyespor karşılaşmasıyla devam ediyor... Zorlu mücadelenin canlı yayınına haberimizden ulaşabilirsiniz...

3. Lig'de 2. Lig'e yükselme mücadelesi veren takımlar A Spor'da kozlarını paylaşıyor. 3. Lig 3. Grup yarı finalinde Pazarspor ile Belediyespor, Arslan Zeki Demirci Spor Kompleksi'nde karşı karşıya geliyor. Mücadeleyi haberimizden CANLI olarak izleyebilirsiniz...

İLK 11'LER

PAZARSPOR: Ebubekir Elihoş, Şeyhmus Aksu, Mehmet Eksik, Kadir Kaan Yurdakul, Mithat Pala, Cevat Kuy, Aykut Civelek, Fatih Ergen, Can Vural, Mete Karahan, Mehmet Aytemiz.

NEVŞEHİR BELEDİYESPOR: Onur Behiç Özalgan, İlker Günaslan, Onur Ural, Ethem Pülgir, Okan Duran, Youssef Yeşilmen, Muhammed Emin Balcılar, Alper Yener, Yasin Dülger, Oktay Gümüş, Emre Gemici.

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