Pazarspor - Nevşehir Belediyespor | CANLI YAYIN
2. Lig'e yükselme mücadelesi veren takımlar A Spor'da kozlarını paylaşıyor. TFF 3. Lig'de play-off heyecanı, 3. Grup'ta Pazarspor - Nevşehir Belediyespor karşılaşmasıyla devam ediyor... Zorlu mücadelenin canlı yayınına haberimizden ulaşabilirsiniz...
TFF 3. Lig'de 2. Lig'e yükselme mücadelesi veren takımlar A Spor'da kozlarını paylaşıyor. 3. Lig 3. Grup yarı finalinde Pazarspor ile Nevşehir Belediyespor, Arslan Zeki Demirci Spor Kompleksi'nde karşı karşıya geliyor. Mücadeleyi haberimizden CANLI olarak izleyebilirsiniz...
İLK 11'LER
PAZARSPOR: Ebubekir Elihoş, Şeyhmus Aksu, Mehmet Eksik, Kadir Kaan Yurdakul, Mithat Pala, Cevat Kuy, Aykut Civelek, Fatih Ergen, Can Vural, Mete Karahan, Mehmet Aytemiz.
NEVŞEHİR BELEDİYESPOR: Onur Behiç Özalgan, İlker Günaslan, Onur Ural, Ethem Pülgir, Okan Duran, Youssef Yeşilmen, Muhammed Emin Balcılar, Alper Yener, Yasin Dülger, Oktay Gümüş, Emre Gemici.
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