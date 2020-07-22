Turgutluspor - Erokspor | CANLI YAYIN

TFF 3. Lig'de play-off yarı final heyecanı, 2. Grup'ta oynanan Turgutluspor - Erokspor maçıyla devam ediyor. A Spor'dan naklen yayınlanan karşılaşmada kazanan takım finale adını yazdıracak. Zorlu mücadeleyi A Spor HD ve aspor.com.tr'den canlı olarak izleyebilirsiniz.

TFF 3. Lig'de Play-Off heyecanı sürüyor. Yarı final karşılaşmasında Turgutluspor ile Erokspor kozlarını paylaşıyor. Antalya Mardan Stadyumu'nda oynanan müsabakada hakem Turgut Doman düdük çalıyor. Doman'ın yardımcılıklarını ise Oğuz Terzi ve Mehmet Ali Akkor yapıyor. Zorlu mücadelenin canlı yayınına haberimizden ulaşabilirsiniz...

TURGUTLUSPOR-ESENLER EROKSPOR İLK 11'LER:

Turgutluspor: Fatih, Hayrullah, Samet, Abdülkadir, Onur, Mehmet, Doğan, Kadir, Necmi, Emre, Ergun

Esenler Erokspor: İsmet, Gökcan, Hüseyin, Erol, Halil, Efe Can, Abdurrahman, Umut, Emre Şahin, Şahin, Alper

TFF 3. Lig Play-Off yarı finalinde Turgutluspor - Erokspor maçı A Spor'dan canlı olarak yayınlanıyor.

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