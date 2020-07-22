22 Temmuz 2020, Çarşamba

TFF 3. LİG

Turgutluspor - Erokspor | CANLI YAYIN

Turgutluspor - Erokspor | CANLI YAYIN
TFF 3. LİG
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Güncelleme Tarihi: 22.07.2020 Giriş Tarihi: 22.07.2020

3. 'de play-off yarı final heyecanı, 2. Grup'ta oynanan -  maçıyla devam ediyor. A Spor'dan naklen yayınlanan karşılaşmada kazanan takım finale adını yazdıracak. Zorlu mücadeleyi A Spor HD ve aspor.com.tr'den canlı olarak izleyebilirsiniz.

3. 'de Play-Off heyecanı sürüyor. Yarı final karşılaşmasında ile kozlarını paylaşıyor. Antalya Mardan Stadyumu'nda oynanan müsabakada hakem Turgut Doman düdük çalıyor. Doman'ın yardımcılıklarını ise Oğuz Terzi ve Mehmet Ali Akkor yapıyor. Zorlu mücadelenin canlı yayınına haberimizden ulaşabilirsiniz...

TURGUTLUSPOR-ESENLER EROKSPOR İLK 11'LER:

Turgutluspor: Fatih, Hayrullah, Samet, Abdülkadir, Onur, Mehmet, Doğan, Kadir, Necmi, Emre, Ergun

Esenler Erokspor: İsmet, Gökcan, Hüseyin, Erol, Halil, Efe Can, Abdurrahman, Umut, Emre Şahin, Şahin, Alper

TFF 3. Lig Play-Off yarı finalinde Turgutluspor - Erokspor maçı A Spor'dan canlı olarak yayınlanıyor.

ASpor CANLI YAYIN

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