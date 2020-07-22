Turgutluspor - Erokspor | CANLI YAYIN
TFF 3. Lig'de play-off yarı final heyecanı, 2. Grup'ta oynanan Turgutluspor - Erokspor maçıyla devam ediyor. A Spor'dan naklen yayınlanan karşılaşmada kazanan takım finale adını yazdıracak. Zorlu mücadeleyi A Spor HD ve aspor.com.tr'den canlı olarak izleyebilirsiniz.
TFF 3. Lig'de Play-Off heyecanı sürüyor. Yarı final karşılaşmasında Turgutluspor ile Erokspor kozlarını paylaşıyor. Antalya Mardan Stadyumu'nda oynanan müsabakada hakem Turgut Doman düdük çalıyor. Doman'ın yardımcılıklarını ise Oğuz Terzi ve Mehmet Ali Akkor yapıyor. Zorlu mücadelenin canlı yayınına haberimizden ulaşabilirsiniz...
TURGUTLUSPOR-ESENLER EROKSPOR İLK 11'LER:
Turgutluspor: Fatih, Hayrullah, Samet, Abdülkadir, Onur, Mehmet, Doğan, Kadir, Necmi, Emre, Ergun
Esenler Erokspor: İsmet, Gökcan, Hüseyin, Erol, Halil, Efe Can, Abdurrahman, Umut, Emre Şahin, Şahin, Alper
TFF 3. Lig Play-Off yarı finalinde Turgutluspor - Erokspor maçı A Spor'dan canlı olarak yayınlanıyor.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- SON DAKİKA: Okulların açılacağı tarih netleşti! 2020 Okullar ne zaman açılıyor? Haziran'da okullar açılacak mı? Okullar ne zaman açılacak?
- SON DAKİKA: Meteoroloji'den uyarı geldi: İllerde sıcaklıklar 9 ila 13 derece artacak! İşte yarınki hava durumu
- Ramazan Bayramı ne zaman? Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olacak mı? Bayramda seyahat yasağı kalkacak mı? Ramazan Bayramı 2020
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Milli Piyango ikramiyeleri nereden alınır? Yırtık Milli Piyango biletine ikramiye ödenir mi? 2020 Milli Piyango (MPİ) sonuçları
- Milli Piyango’da en çok çıkan sayılar hangileri? 2020 Milli Piyango sonuçları
- 2020 yeni yıl mesajları! İşte kısa, uzun, resimli, resimsiz ve sevgiliye yeni yıl mesajları
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı