22 Temmuz 2020, Çarşamba

TFF 3. LİG

TFF 3. Lig: Belediye Derincespor 0-1 Karşıyaka | MAÇ SONUCU

Karşıyaka final biletini kaptı!
TFF 3. LİG
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Güncelleme Tarihi: 22.07.2020 Giriş Tarihi: 22.07.2020

3. 2. Grup play-off yarı finalinde Karşıyaka, 'u 'nin penaltıdan attığı golle 1-0 mağlup ederek finale yükseldi.

3. 2. Grup play-off yarı final maçında ile Karşıyaka, Mardan Stadyumu'nda kozlarını paylaştı. A Spor ekranlarından naklen yayınlanan mücadelede ekibi, rakibini 51. dakikada 'nin penaltıdan attığı golle 1-0 mağlup ederek adını finale yazdırdı.

MAÇIN GOLÜ

GOL | Belediye Derincespor 0-1 Karşıyaka

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