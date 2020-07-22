22 Temmuz 2020, Çarşamba

TFF 3. LİG

Belediye Derincespor-Karşıyaka | CANLI YAYIN

Belediye Derincespor-Karşıyaka | CANLI YAYIN
TFF 3. LİG
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Giriş Tarihi: 22.07.2020

3. 'de heyecan play-off maçlarıyla devam ediyor. 3. Lig 2. Grup play-off yarı finalinde ile Karşıyaka, 'da karşı karşıya geliyor. Mücadeleyi A Spor HD ve aspor.com.tr'den canlı olarak izleyebilirsiniz.

3. 2. Grup play-off yarı finalinde ile Karşıyaka, kozlarını paylaşıyor. Tek maç üzerinden oynanan karşılaşmalardan galip ayrılacak taraf, 26 Temmuz Pazar günü saat 20.00'de oynanacak finalde mücadele etmeye hak kazanacak.

Play-off yarı finalindeki diğer karşılaşmada Turgutluspor ile Esenler Erokspor karşılacak. Saat 22.00'de başlayan mücadele A Spor ekranlarından canlı yayınlanacak.

BELEDİYE DERİNCESPOR-KARŞIYAKA İLK 11'LER

Belediye Derincespor: Akın İsmail, Koray, , Efe, Tayfun, Sercan, Cihan, Yiğitali, Yunus, Tayfur, Rıdvan

Karşıyaka: Erdoğan, Cenk, Mustafa, Doğukan, Hakan, Arif, Namık, Metin, Onur, Battal, Muhammet Fatih

ASpor CANLI YAYIN

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