Belediye Derincespor-Karşıyaka | CANLI YAYIN
TFF 3. Lig'de heyecan play-off maçlarıyla devam ediyor. 3. Lig 2. Grup play-off yarı finalinde Belediye Derincespor ile Karşıyaka, Antalya'da karşı karşıya geliyor. Mücadeleyi A Spor HD ve aspor.com.tr'den canlı olarak izleyebilirsiniz.
TFF 3. Lig 2. Grup play-off yarı finalinde Belediye Derincespor ile Karşıyaka, kozlarını paylaşıyor. Tek maç üzerinden oynanan karşılaşmalardan galip ayrılacak taraf, 26 Temmuz Pazar günü saat 20.00'de oynanacak finalde mücadele etmeye hak kazanacak.
Play-off yarı finalindeki diğer karşılaşmada Turgutluspor ile Esenler Erokspor karşılacak. Saat 22.00'de başlayan mücadele A Spor ekranlarından canlı yayınlanacak.
BELEDİYE DERİNCESPOR-KARŞIYAKA İLK 11'LER
Belediye Derincespor: Akın İsmail, Koray, Muhammet Fatih, Efe, Tayfun, Sercan, Cihan, Yiğitali, Yunus, Tayfur, Rıdvan
Karşıyaka: Erdoğan, Cenk, Mustafa, Doğukan, Hakan, Arif, Namık, Metin, Onur, Battal, Muhammet Fatih
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