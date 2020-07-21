TFF 3. Lig: 24 Erzincanspor 4-2 Artvin Hopaspor | MAÇ SONUCU

TFF 3. Lig 1.Grup play-off yarı final maçında 24 Erzincanspor, Artvin Hopaspor'u 4-2 mağlup ederek finale yükseldi. Erzincan ekibine finali getiren goller Muhammed Kerem Aktürkoğlu (3) ve Hüseyin Erol'dan gelirken, konuk takımın gollerini Hüseyin Erol (k.k.) ve Tunahan Ergül kaydetti.

TFF 3. Lig 1. Grup play-off yarı final maçında Anagold 24 Erzincanspor ile Artvinspor karşı karşıya geldi. Antalya'da oynanan ve A Spor ekranlarından canlı yayınlanan mücadelede Erzincan ekibi, rakibini 56 ve 58 ve 81. dakikalarda Muhammed Kerem Aktürkoğlu ve 87. dakikada Hüseyin Erol'un attığı gollerle 4-1 mağlup ederek finale yükseldi. Artvin temsilcisinin golleri 60. dakikada Hüseyin Erol ve 90+5. dakikada Tunahan Ergül'den geldi.

Artvin Hopaspor'da Ahmet Tuna Akıl, 69. dakikada kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı. Teknik direktör Sadi Tekelioğlu da oyuncusuna gösterilen kırmızı kart sonrası itirazları nedeniyle kırmızı kart görerek soyunma odasına gönderildi.

1. Grup'ta finale yükselen ilk takım olan 24 Erzincanspor, finalde 68 Aksaray Belediyespor-1928 Bucaspor maçının galibiyle karşılaşacak. 25 Temmuz Cumartesi günü saat 21.00'de oynanacak mücadele A Spor ekranlarından canlı yayınlanacak.

MAÇIN GOLLERİ

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