21 Temmuz 2020, Salı

TFF 3. LİG

TFF 3. Lig: 24 Erzincanspor 4-2 Artvin Hopaspor | MAÇ SONUCU

6 gollü maçta turlayan 24 Erzincanspor!
TFF 3. LİG
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Güncelleme Tarihi: 21.07.2020 Giriş Tarihi: 21.07.2020

3. Lig 1.Grup play-off yarı final maçında , 'u 4-2 mağlup ederek finale yükseldi. Erzincan ekibine finali getiren goller Muhammed Kerem Aktürkoğlu (3) ve Hüseyin Erol'dan gelirken, konuk takımın gollerini Hüseyin Erol (k.k.) ve Tunahan Ergül kaydetti.

3. Lig 1. Grup play-off yarı final maçında Anagold ile Artvinspor karşı karşıya geldi. 'da oynanan ve A Spor ekranlarından canlı yayınlanan mücadelede Erzincan ekibi, rakibini 56 ve 58 ve 81. dakikalarda Muhammed Kerem Aktürkoğlu ve 87. dakikada Hüseyin Erol'un attığı gollerle 4-1 mağlup ederek finale yükseldi. Artvin temsilcisinin golleri 60. dakikada Hüseyin Erol ve 90+5. dakikada Tunahan Ergül'den geldi.

'da Ahmet Tuna Akıl, 69. dakikada kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı. Teknik direktör Sadi Tekelioğlu da oyuncusuna gösterilen kırmızı kart sonrası itirazları nedeniyle kırmızı kart görerek soyunma odasına gönderildi.

1. Grup'ta finale yükselen ilk takım olan 24 Erzincanspor, finalde 68 Aksaray Belediyespor-1928 Bucaspor maçının galibiyle karşılaşacak. 25 Temmuz Cumartesi günü saat 21.00'de oynanacak mücadele A Spor ekranlarından canlı yayınlanacak.

MAÇIN GOLLERİ

GOL | 24 Erzincanspor 1-0 Artvin Hopaspor
GOL | 24 Erzincanspor 2-0 Artvin Hopaspor
GOL | 24 Erzincanspor 2-1 Artvin Hopaspor
GOL | 24 Erzincanspor 3-1 Artvin Hopaspor
GOL | 24 Erzincanspor 4-1 Artvin Hopaspor
GOL | 24 Erzincanspor 4-2 Artvin Hopaspor

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