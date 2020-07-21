68 Aksaray Belediyespor - Bucaspor l CANLI YAYIN
TFF 3. Lig'de play-off heyecanı 1. Grup yarı final maçlarıyla start aldı. Türkiye'nin 1 numaralı spor kanalı A Spor'dan canlı yayınlanan maçta 68 Aksaray Belediyespor ile Bucaspor kozlarını paylaşıyor. Kritik mücadeleyi haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz.
TFF 3. Lig 1. Grup'ta sezonun koronavirüs salgını nedeniyle 19 Mart'tan beri durması sonrası Futbol Federasyonu'nun kararıyla Play-Off oynamaya hak kazanan 1928 Bucaspor, Antalya'daki yarı finalde 68 Aksaray Belediyespor'la final için karşılaşıyor
Emir Hotels Arslan Zeki Demirci Spor Kompleksi'ndeki maç saat 22.00'de başladı. Ramazan Keleş'in yönettiği mücadeleyi A Spor'dan yayınlanıyor.
Buca, normal sezonun ilk yarısında evinde 2-0 mağlup olduğu rakibini rövanşta deplasmanda 3-0 yendi. Sarı-lacivertliler, Play-Off öncesi teknik direktörlük görevine Ersin Aka'nın yerine Sportif Direktör Tolga Doğantez'i getirdi.
11'LER
68 Aksaray Belediyespor: Gökhan, Fuat, İlyas, Emre, İbrahim, Vehbi Furkan, Serhat, Ömer, Enes, Hikmet, Serkan
1928 Bucaspor: Asil Kaan, Ahmet, Gökhan Köseoğlu, Ferhat, Mustafa, Osman, Uğur Ayhan, Ufuk, Enes, Gökhan Erdöl, Mehmet Fuat.
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