21 Temmuz 2020, Salı

TFF 3. LİG

68 Aksaray Belediyespor - Bucaspor l CANLI YAYIN

68 Aksaray Belediyespor - Bucaspor l CANLI YAYIN
TFF 3. LİG
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Giriş Tarihi: 21.07.2020

3. Lig'de play-off heyecanı 1. Grup yarı final maçlarıyla start aldı. 'nin 1 numaralı spor kanalı A Spor'dan canlı yayınlanan maçta ile kozlarını paylaşıyor. Kritik mücadeleyi haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz.

3. Lig 1. Grup'ta sezonun koronavirüs salgını nedeniyle 19 Mart'tan beri durması sonrası Futbol Federasyonu'nun kararıyla Play-Off oynamaya hak kazanan 1928 , 'daki yarı finalde 'la final için karşılaşıyor

Emir Hotels Arslan Zeki Demirci Spor Kompleksi'ndeki maç saat 22.00'de başladı. Ramazan Keleş'in yönettiği mücadeleyi A Spor'dan yayınlanıyor.

Buca, normal sezonun ilk yarısında evinde 2-0 mağlup olduğu rakibini rövanşta deplasmanda 3-0 yendi. Sarı-lacivertliler, Play-Off öncesi teknik direktörlük görevine Ersin Aka'nın yerine Sportif Direktör Tolga Doğantez'i getirdi.

11'LER

68 Aksaray Belediyespor: Gökhan, Fuat, İlyas, Emre, İbrahim, Vehbi Furkan, Serhat, Ömer, Enes, Hikmet, Serkan

1928 Bucaspor: Asil Kaan, Ahmet, Gökhan Köseoğlu, Ferhat, Mustafa, Osman, Uğur Ayhan, Ufuk, Enes, Gökhan Erdöl, Mehmet Fuat.

ASpor CANLI YAYIN

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