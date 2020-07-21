TFF 3. Lig 1.Grup play-off yarı final maçında 24 Erzincanspor, Artvin Hopaspor'u 4-2 mağlup ederek finale yükseldi. Erzincan ekibine finali getiren goller Muhammed Kerem Aktürkoğlu (3) ve Hüseyin Erol'dan gelirken, konuk takımın gollerini Hüseyin Erol (k.k.) ve Tunahan Ergül kaydetti. Gecenin ikinci maçında ise 68 Aksaray ile 1928 Bucaspor karşı karşıya geldi. normal süresi 1-1 biten maçta uzatmalarda 68 Aksaray 2-1 kazandı ve 24 Erzincanspor'un finaldeki rakibi oldu.

Alt liglerde play-off heyecanı tüm hızıyla sürüyor. TFF 3. Lig 1. Grup'taki ilk yarı final maçında 24Erzincanspor ile Artvin Hopaspor ve Aksaray Belediyespor ile Bucaspor karşı karşıya geldi. Antalya'da oynanan maçlarda 4-2'lik skorla kazanan 24Erzincanspor, finale yükseldi. Aksaray Belediyespor ise Bucaspor'u 2-1 ederek adını finale yazdırdı.

FİNAL 24 ERZİNCANSPOR - 68 AKSARAY BELEDİYESPOR

MUHAMMED KEREM AKTÜRKOĞLU DAMGA VURDU!



İlk yarısı golsüz sona eren maça Muhammed Kerem Aktürkoğlu damga vurdu. Galatasaray'ın transfer görüşmesi yapmak için geçtiğimiz günlerde İstanbul'a getirdiği 21 yaşındaki futbolcu, 56, 58 ve 81'de attığı gollerle hat-trick yapıp galibiyetin mimarı oldu. Erzincan'ın son golü ise 86'da Hüseyin Erol'dan geldi. Artvin Hopa'nın gollerini 60'ta Hüseyin Erol (k.k.) ile 90+5'te Tunahan kaydetti.

HOPASPOR 10 KİŞİ TAMAMLADI

Artvin Hopaspor'da Ahmet Tuna Akıl 69. dakikada kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bırakırken, bu karara sinirlenen teknik direktör Sadi Tekelioğlu da hakeme yaptığı itirazlardan dolayı kırmızı kartla saha dışına gönderildi.

MAÇIN GOLLERİ

AKSARAY BELEDİYESPOR FİNALDE



TFF 3. Lig 1. Grup'taki ilk yarı final maçında Aksaray Belediyespor ile Bucaspor karşı karşıya geldi. Aksaray Belediyespor'a finali getiren golleri 45. Emre Karadağ ve 90+4. dakikada Gökhan Köseoğlu (k.k) attı.

Bucaspor'un tek golünü ise 76. dakikada Gökhan Erdöl penaltıdan kaydetti.

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