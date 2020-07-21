24 Erzincanspor - Artvin Hopaspor l CANLI YAYIN
TFF 3. Lig'de play-off heyecanı 1. Grup yarı final maçlarıyla start aldı. Türkiye'nin 1 numaralı spor kanalı A Spor'dan canlı yayınlanan maçta 24Erzincanspor ile Artvin Hopaspor kozlarını paylaşıyor. Kritik mücadeleyi haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz.
Alt liglerde play-off heyecanı tüm hızıyla sürüyor. TFF 3. Lig 1. Grup'taki ilk yarı final maçında 24Erzincanspor ile Artvin Hopaspor final biletini almak için kozlarını paylaşıyor.
Antalya'da oynanan kritik mücadele A Spor'dan naklen yayınlanıyor.
24 ERZİNCANSPOR-ARTVİN HOPASPOR 11'LER
Anagold 24 Erzincanspor: Ersel, Yusuf, Mümin, Tugay, Hüseyin, Abdurrahman, Hasan, Erdi, Muhammed Kerem, Mustafa, Muhammed
Artvin Hopaspor: Beycan, Yunus, Saffet, Ahmet Tuna, Eşref, Arif, Serhan, Tunahan, Eşref, Salim, Hakan
68 AKSARAY BLD.-1928 BUCA MAÇI SAAT 22.00'DE
3. Lig 1. Grup'ta günün diğer yarı final maçında ise 68 Aksaray Belediye ile 1928 Bucaspor karşılaşacak. Saat 22.00'de başlayacak mücadele yine A Spor ekranlarından izleyiciyle buluşacak..
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