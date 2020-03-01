01 Mart 2020, Pazar

TFF 3. LİG

Kocaelispor - Karşıyaka maçı A Spor'da!

Kocaelispor - Karşıyaka maçı A Spor'da!
TFF 3. LİG
Giriş Tarihi: 01.03.2020

3. Lig heyecanı bugün A Spor’da canlı yaşanacak. 2. Grup’ta mücadele eden lider , ’yı ağırlayacak. Karşılaşma 14.30’da başlayacak. Lider , mutlak 3 puanla zirvedeki yerini sağlamlatırmak istiyor.

3.Lig'de zirve mücadelesi!

TFF 3. Lig'in 25. haftasında lider , 'yı konuk edecek.

01 Mart Pazar günü saat 14.30'da başlayacak mücadele A Spor'dan naklen ekranlara gelecek.


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