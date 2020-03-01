01 Mart 2020, Pazar
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Kocaelispor - Karşıyaka maçı A Spor'da!
Giriş Tarihi: 01.03.2020
TFF 3. Lig heyecanı bugün A Spor’da canlı yaşanacak. 2. Grup’ta mücadele eden lider Kocaelispor, Karşıyaka’yı ağırlayacak. Karşılaşma 14.30’da başlayacak. Lider Kocaeli, mutlak 3 puanla zirvedeki yerini sağlamlatırmak istiyor.
TFF 3.Lig'de zirve mücadelesi!
TFF 3. Lig'in 25. haftasında lider Kocaelispor, Karşıyaka'yı konuk edecek.
01 Mart Pazar günü saat 14.30'da başlayacak mücadele A Spor'dan naklen ekranlara gelecek.
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