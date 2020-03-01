CANLI l Kocaelispor - Karşıyaka
TFF 3. Lig heyecanı bugün A Spor’da canlı yaşanıyor. 2. Grup’ta mücadele eden lider Kocaelispor, Karşıyaka’yı ağırlıyor . Karşılaşma 14.30’da başladı. Lider Kocaeli, mutlak 3 puanla zirvedeki yerini sağlamlaştırmak istiyor.
TFF 3.Lig 2. Grup'ta haftanın maçında Kocaelispor, sahasında Karşıyaka'yı konuk ediyor. İki köklü ekip, tarihlerinde 29. kez karşı karşıya geliyor.
TFF 3. Lig'de Kocaelispor, 55 puanla lider durumda bulunuyor. Karşıyaka ise 41 puanla 4. sırada yer alıyor. Play-off mücadelesi veren Karşıyaka, Kocaeli deplasmanından puan veya puanlarla dönme peşinde. En yakın rakibine 10 puan fark atan Kocaelispor ise, sahasında oynanacak bu maçı kaybetmek istemiyor.
11'LER
Kocaelispor: Ercüment, Erdinç, Kemal Can, Semih, Taha Batuhan, Sefa, Talha, Mesut, Yakup, Burak, Ali Han
Karşıyaka: Erdoğan, Cenk, Görkem Ali, Mustafa Aşan, Doğukan, Hakan, Mustafa Değirmenci, Metin, Anıl, Özgür, Fatih
İki takım da formda!
Kocaelispor, ligde son 3 maçını kaybetmedi. Yeşil - siyahlılar, Ofspor'u ve Kozan'ı deplasmanda, Tepecikspor'u ise evinde mağlup etti. Karşıyaka ise son 5 maçında mağlup olmadı. İzmir ekibi, bu haftalarda 4 galibiyet 1 beraberlik aldı.
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