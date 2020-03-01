01 Mart 2020, Pazar

TFF 3. LİG

CANLI l Kocaelispor - Karşıyaka

CANLI l Kocaelispor - Karşıyaka
TFF 3. LİG
Güncelleme Tarihi: 01.03.2020 Giriş Tarihi: 01.03.2020

3. Lig heyecanı bugün A Spor’da canlı yaşanıyor. 2. Grup’ta mücadele eden lider , ’yı ağırlıyor . Karşılaşma 14.30’da başladı. Lider , mutlak 3 puanla zirvedeki yerini sağlamlaştırmak istiyor.

3.Lig 2. Grup'ta haftanın maçında , sahasında 'yı konuk ediyor. İki köklü ekip, tarihlerinde 29. kez karşı karşıya geliyor.

TFF 3. Lig'de Kocaelispor, 55 puanla lider durumda bulunuyor. Karşıyaka ise 41 puanla 4. sırada yer alıyor. Play-off mücadelesi veren Karşıyaka, deplasmanından puan veya puanlarla dönme peşinde. En yakın rakibine 10 puan fark atan Kocaelispor ise, sahasında oynanacak bu maçı kaybetmek istemiyor.

11'LER

Kocaelispor: Ercüment, Erdinç, Kemal Can, Semih, Taha Batuhan, Sefa, Talha, Mesut, Yakup, Burak, Ali Han

Karşıyaka: Erdoğan, Cenk, Görkem Ali, Mustafa Aşan, Doğukan, Hakan, Mustafa Değirmenci, Metin, Anıl, Özgür, Fatih

ASpor CANLI YAYIN

İki takım da formda!

Kocaelispor, ligde son 3 maçını kaybetmedi. Yeşil - siyahlılar, Ofspor'u ve Kozan'ı deplasmanda, Tepecikspor'u ise evinde mağlup etti. Karşıyaka ise son 5 maçında mağlup olmadı. İzmir ekibi, bu haftalarda 4 galibiyet 1 beraberlik aldı.

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