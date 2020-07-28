28 Temmuz 2020, Salı

TFF 2. LİG

Tuzlaspor - Manisaspor FK maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

Tuzlaspor - Manisaspor FK maçı saat kaçta? Hangi kanalda?
TFF 2. LİG
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Güncelleme Tarihi: 28.07.2020 Giriş Tarihi: 28.07.2020

TFF 2. Lig'de Play-off final mücadelesinde ile FK karşı karşıya geliyor. Mücadele öncesi merak edilen konular arasında maçın yayın saati, muhtemel 11'leri ve yayınlanacağı kanal merak konusu oldu. Peki, Tuzlaspor - Manisaspor FK maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

TFF 2. Lig play-off final karşılaşmasında ile Manisa FK, Antalya'da karşı karşıya gelecek. 'e yükselme aşamasında Samsunspor ve Bandırmaspor'dan sonra TFF 1. Lig'e yükselecek son takım belli olacak. Kritik karşılaşmada hakem düdük çalacak. Yarı finalde Ankara Demirspor'u eleyen Tuzlaspor, Sancaktepe FK'yı eleyen FK TFF 1. Lig için mücadele edecek.

TUZLASPOR - MANİSA FK MAÇI NE ZAMAN, HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Antalya Stadı'nda oynanacak final 28 Temmuz Salı günü saat 21:00'de başlayacak. Ümit Öztürk'ün yöneteceği mücadeleyi A Spor yayınlayacak.

TUZLASPOR - MANİSASPOR FK MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Tuzlaspor: Bayram Olgun, Can Otman, Bülent Uzun, Sadık Baş, Gökcan Kaya, Göksü Türkdoğan, Muhammed Akarslan, Kemal Tokak, , Samet Asatekin, Burak Asan

Manisa FK: Sertaç Çam, Zafer Kurşunlu, Emir Alagöz, Nizamettin Çalışkan, Onur Kolay, Umut Kaya, Serdar Deliktaş, Ali Çamdalı, Mehmet Yılmaz, Erhan Kara, Ömer Kahveci

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