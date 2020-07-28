Tuzlaspor - Manisaspor FK l CANLI YAYIN
TFF 2. Lig'de play-off final maçında Tuzlaspor ile Manisaspor FK karşı karşıya geliyor. 1. Lig'e son bileti alacak takımın netleşeceği mücadele her iki takım için de büyük önem taşıyor. A Spor'dan naklen yayınlanan nefes kesen karşılaşmanın canlı yayınına haberimizden ulaşabilirsiniz...
TFF 2. Lig play-off final karşılaşmasında Tuzlaspor ile Manisa FK, Antalya'da karşı karşıya geliyor. TFF 1. Lig'e yükselme aşamasında Samsunspor ve Bandırmaspor'dan sonra TFF 1. Lig'e yükselecek son takım belli oluyor. Kritik karşılaşmada hakem Ümit Öztürk düdük çalıyor. Yarı finalde Ankara Demirspor'u eleyen Tuzlaspor, Sancaktepe FK'yı eleyen Manisaspor FK TFF 1. Lig için mücadele edecek.
11'LER
TUZLASPOR: Bayram Olgun, Doğan Can, Bülent Uzun, Kemal Tokak, Yasin Yener, Sadık Baş, Gökcan Kaya, Muhammed Akarslan, Samet Asatekin, Burak Asan, Batuhan Karadeniz.
MANİSA FK: Ömer Kahveci, Salih Zafer Kurşunlu, Mehmet Yılmaz, Erhan Kara, Sertaç Çam, Abdurrahman Emir Alagöz, Nizamettin Çalışkan, Onur Kolay, Umut Kaya, Ali Çamdalı, Serdar Deliktaş.
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