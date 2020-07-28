28 Temmuz 2020, Salı

TFF 2. LİG

Tuzlaspor - Manisaspor FK l CANLI YAYIN

Tuzlaspor - Manisaspor FK l CANLI YAYIN
TFF 2. LİG
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Güncelleme Tarihi: 28.07.2020 Giriş Tarihi: 28.07.2020

TFF 2. Lig'de play-off final maçında ile FK karşı karşıya geliyor. 1. Lig'e son bileti alacak takımın netleşeceği mücadele her iki takım için de büyük önem taşıyor. A Spor'dan naklen yayınlanan nefes kesen karşılaşmanın canlı yayınına haberimizden ulaşabilirsiniz...

TFF 2. Lig play-off final karşılaşmasında ile Manisa FK, Antalya'da karşı karşıya geliyor. 'e yükselme aşamasında Samsunspor ve Bandırmaspor'dan sonra TFF 1. Lig'e yükselecek son takım belli oluyor. Kritik karşılaşmada hakem düdük çalıyor. Yarı finalde Ankara Demirspor'u eleyen Tuzlaspor, Sancaktepe FK'yı eleyen FK TFF 1. Lig için mücadele edecek.

ASpor CANLI YAYIN

11'LER

TUZLASPOR: Bayram Olgun, Doğan Can, Bülent Uzun, Kemal Tokak, Yasin Yener, Sadık Baş, Gökcan Kaya, Muhammed Akarslan, Samet Asatekin, Burak Asan, .

MANİSA FK: Ömer Kahveci, Salih Zafer Kurşunlu, Mehmet Yılmaz, Erhan Kara, Sertaç Çam, Abdurrahman Emir Alagöz, Nizamettin Çalışkan, Onur Kolay, Umut Kaya, Ali Çamdalı, Serdar Deliktaş.

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