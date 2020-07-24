25 Temmuz 2020, Cumartesi

TFF 2. LİG

TFF 2. Lig'de finalin adı belli oldu

TFF 2. Lig'de finalin adı belli oldu
TFF 2. LİG
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Güncelleme Tarihi: 25.07.2020 Giriş Tarihi: 24.07.2020

2. Lig'de play-off heyecanı A Spor'da devam etti. Antalya'da oynanan ilk yarı final maçında Tuzlaspor, 'u 2-0 mağlup edip final biletini aldı. Günün diğer mücadelesinde ise Manisa FK, Sancaktepe FK'yı 1-0 yenerek finale yükseldi. TFF 1. Lig'e yükselecek son takımın belli olacağı Tuzlaspor ile Manisa FK arasındaki 2. Lig play-off finali 28 Haziran Salı günü 21.00'de A Spor'dan naklen yayınlanacak.

1. Lig'e yükselme mücadelesi veren takımlar A Spor'da kozlarını paylaşmaya devam ediyor. TFF 2. Lig play-off turunda finalin adı belli oldu. Antalya'da oynanan Beyaz Grup ve yarı final maçlarının ardından Manisa FK ile Sancaktepe FK rakiplerini mağlup ederek finalde buluştu.

TUZLA'YI BATUHAN KARADENİZ UÇURDU!

Kırmızı Grup yarı final karşılaşmasında ile Tuzlaspor, Calista Sports Center Stadyumu'nda kozlarını paylaştı. Zorlu maçtan 2-0 galip ayrılan Tuzlaspor final biletini kaptı. İstanbul ekibine galibiyeti getiren golleri 62 ve 64. dakikalarda penaltıdan Batuhan Karadeniz kaydetti.

GOL l Ankara Demirspor 0-1 Tuzlaspor Demirspor 0-1 Tuzlaspor
GOL l Ankara Demirspor 0-2 Tuzlaspor

MANİSA TEK GOLLE FİNALDE!

Beyaz Grup'ta oynanan yarı final maçında Manisa FK ile Sancaktepe FK Titanic Mardan Stadyumu'nda karşılaştı. Manisa FK, Nizamett'in 66. dakikada kaydettiği golle sahadan 1-0 galip ayrılıp final biletini kaptı. 19. dakikada penaltı kazanan Sancaktepe'de vuruşu kullanan Hamza Ok, kaleci Ömer'i aşamadı.

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