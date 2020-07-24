24 Temmuz 2020, Cuma

TFF 2. LİG

Manisa FK - Sancaktepe FK | CANLI YAYIN

Manisa FK - Sancaktepe FK | CANLI YAYIN
TFF 2. LİG
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Güncelleme Tarihi: 24.07.2020 Giriş Tarihi: 24.07.2020

 1. 'e yükselme mücadelesi veren takımlar A Spor'da kozlarını paylaşıyor. TFF 2. Lig'de play-off heyecanı Manisa FK ile Sancaktepe FK arasında oynanan yarı final karşılaşmasıyla devam ediyor. Mücadelenin canlı yayınına haberimizden ulaşabilirsiniz...

2. 'de play-off heyecanı sürüyor. yarı final karşılaşmasında Manisa FK ile Sancaktepe FK, Antalya Titanic Mardan Stadyumu'nda kozlarını paylaşıyor. Zorlu maçı Atilla Karaoğlan yönetiyor. Karaoğlan'ın yardımcılıklarını Deniz Caner Özaral ve Mustafa Savranlar yapıyor. Zorlu mücadelenin canlı yayınına haberimizden ulaşabilirsiniz...

ASpor CANLI YAYIN

İLK 11'LER

Manisa FK: Ömer, Mehmet, Salih Zafer, Ali, Erhan, Onur, Nizamettin, Sertaç, Umut, Emir, Serdar

Sancaktepe FK: Emre, Mert, Ozan, Erdinç, Muharrem, Hamza, David Deniz, İrfan, Can, Halil İbrahim, Melik

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