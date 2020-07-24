Manisa FK - Sancaktepe FK | CANLI YAYIN

TFF 1. Lig'e yükselme mücadelesi veren takımlar A Spor'da kozlarını paylaşıyor. TFF 2. Lig'de play-off heyecanı Manisa FK ile Sancaktepe FK arasında oynanan yarı final karşılaşmasıyla devam ediyor. Mücadelenin canlı yayınına haberimizden ulaşabilirsiniz...

TFF 2. Lig'de play-off heyecanı sürüyor. Beyaz Grup yarı final karşılaşmasında Manisa FK ile Sancaktepe FK, Antalya Titanic Mardan Stadyumu'nda kozlarını paylaşıyor. Zorlu maçı Atilla Karaoğlan yönetiyor. Karaoğlan'ın yardımcılıklarını Deniz Caner Özaral ve Mustafa Savranlar yapıyor. Zorlu mücadelenin canlı yayınına haberimizden ulaşabilirsiniz...

İLK 11'LER



Manisa FK: Ömer, Mehmet, Salih Zafer, Ali, Erhan, Onur, Nizamettin, Sertaç, Umut, Emir, Serdar

Sancaktepe FK: Emre, Mert, Ozan, Erdinç, Muharrem, Hamza, David Deniz, İrfan, Can, Halil İbrahim, Melik

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