24 Temmuz 2020, Cuma

TFF 2. LİG

Ankara Demirspor 0-2 Tuzlaspor | MAÇ SONUCU

Batuhan attı Tuzlaspor turladı!
TFF 2. LİG
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Güncelleme Tarihi: 24.07.2020 Giriş Tarihi: 24.07.2020

 1. Lig'e yükselme mücadelesi veren takımlar A Spor'da kozlarını paylaşıyor. TFF 2. Lig'de play-off heyecanı  ile Tuzlaspor arasında oynanan yarı final karşılaşmasıyla devam etti. Mücadeleyi 2-0 kazanan Tuzlaspor adını finale yazdırdı.

2. Lig'de Play-Off heyecanı sürüyor. yarı final karşılaşmasında ile Tuzlaspor, Calista Sports Center Stadyumu'nda kozlarını paylaştı. Zorlu maçtan 2-0 galip ayrılan Tuzlaspor final biletini kaptı. İstanbul ekibine galibiyeti getiren golleri 62 ve 64. dakikalarda penaltıdan Batuhan Karadeniz kaydetti.

GOL l Ankara Demirspor 0-1 Tuzlaspor Demirspor 0-1 Tuzlaspor
GOL l Ankara Demirspor 0-2 Tuzlaspor

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