24 Temmuz 2020, Cuma

TFF 2. LİG

Ankara Demirspor - Tuzlaspor | CANLI YAYIN

Ankara Demirspor - Tuzlaspor | CANLI YAYIN
TFF 2. LİG
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Giriş Tarihi: 24.07.2020

 1. Lig'e yükselme mücadelesi veren takımlar A Spor'da kozlarını paylaşıyor. TFF 2. Lig'de play-off heyecanı  ile Tuzlaspor arasında oynanan yarı final karşılaşmasıyla devam ediyor. Mücadelenin canlı yayınına haberimizden ulaşabilirsiniz...

2. Lig'de Play-Off heyecanı sürüyor. yarı final karşılaşmasında ile Tuzlaspor, Calista Sports Center Stadyumu'nda kozlarını paylaşıyor. Zorlu maçta Mustafa Öğretmenoğlu düdük çalıyor. Öğretmenoğlu'nun yardımcılıklarını İbrahim Bozbeyve İsmail Şencan yapıyor. Zorlu mücadelenin canlı yayınına haberimizden ulaşabilirsiniz...

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