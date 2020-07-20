20 Temmuz 2020, Pazartesi

TFF 2. LİG

TFF 2. Lig'de ilk yarı finalistler belli oldu!

TFF 2. Lig'de ilk yarı finalistler belli oldu!
TFF 2. LİG
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Güncelleme Tarihi: 20.07.2020 Giriş Tarihi: 20.07.2020

2. Lig play-off çeyrek finalinde Manisa FK, İnegölspor'u 3-0, Sancaktepe ise Hekimoğlu Trabzon'u 3-1 mağlup ederek yarı finale yükseldiler

2. Lig play-off heyecanı nefesleri kesiyor. Çeyrek final karşılaşmalarında Manisa FK, İnegölspor'u 3-0'la geçerken, Sancaktepe FK ise Hekimoğlu Trabzon'u 3-1 mağlup ederek ilk yarı finalist olmayı başardı.

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