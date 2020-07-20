TFF 2. Lig play-off maçları | Dönüşümlü yayın

TFF 2. Lig'de de heyecan tüm hızıyla sürüyor. Türkiye'nin spor kanalı A Spor, TFF 2. Lig'de çeyrek final maçlarını bugün dönüşümlü olarak yayınlıyor. Günün ilk iki maçında ise Manisa FK-İnegölspor ve Hekimoğlu Trabzon-Sancaktepe karşı karşıya geliyor. İki karşılamayı A Spor ve aspor.com.tr'den canlı olarak izleyebilirsiniz.

İkinci Lig ve Üçüncü Lig play-off heyecanı Türkiye'nin spor kanalı A Spor'da yaşanıyor… Kazananların yarı finale yükseleceği maçlar A Spor'dan HD kalitesinde naklen yayınlanıyor. Yarı final maçları 24 Temmuz Cuma, final ise 28 Temmuz Salı günü yine A Spor 'da olacak. 3. Lig play-off yarı finalinde de yarın iki maç A Spor'dan yayınlanacak. 20 Temmuz'dan 28 Temmuz'a kadar kesintisiz yaşanacak futbol şöleninde tam 16 karşılaşma oynanacak. Antalya'nın ev sahipliği yapacağı 2. ve 3. Lig play-off maçları naklen ve sadece A Spor'da… Günün ilk iki maçında ise Manisa FK-İnegölspor ve Hekimoğlu Trabzon-Sancaktepe karşı karşıya geliyor.

Not: Karşılaşmalar dönüşümlü olarak yayınlanacaktır.

MANİSA FK-İNEGÖLSPOR İLK 11'LER

Manisa FK: Ömer, Sertaç, Salih, Abdurrahan, Nizamettin, Onur, Umut, Serdar, Ali, Mehmet, Erhan

İnegölspor: Şener, Gökhan, Enes, Yasin, Ahmet Hakan, Selimcan, Ömer Faruk, Hacı Mustafa, Niyazi, Abdullah, Bilal

HEKİMOĞLU TRABZON-SANCAKTEPE İLK 11'LER

Hekimoğlu Trabzon: Batuhan, Miraç, Samet, Hakan, Doğan, Talha, Onur, Bahadır, Taha, Volkan, Abdulkadir

Sancaktepe: Emre, Erdinç, David Deniz, Melik, Alaattin, Can, Halil İbrahim, Mehmet Ozan, Mert, Muharrem, İrfan

İşte mücadeleler ve saatleri:

Manisa FK-İnegölspor - 20:00

Hekimoğlu Trabzon- Sancaktepe - 20:00

Ankara DSİ - Sakaryaspor - 22:00

Kastamonuspor - Tuzlaspor - 22:00

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