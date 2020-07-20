20 Temmuz 2020, Pazartesi

TFF 2. LİG

2. Lig'de play-off heyecanı A Spor'da!

2. Lig'de play-off heyecanı A Spor'da!
TFF 2. LİG
ABONE OL
Giriş Tarihi: 20.07.2020

2. Lig'de de heyecan tüm hızıyla sürüyor. Türkiye'nin spor kanalı A Spor, TFF 2. Lig'de maçlarını bugün dönüşümlü olarak yayınlıyor. İşte detaylar...

İkinci Lig ve Üçüncü Lig play-off heyecanı Türkiye'nin spor kanalı A Spor'da yaşanacak… Bugün İkinci Lig play-off çeyrek finalinde dört maç oynanacak. Kazananların yarı finale yükseleceği maçlar A Spor'dan HD kalitesinde naklen yayınlanacak. Yarı final maçları 24 Temmuz Cuma, final ise 28 Temmuz Salı günü yine A Spor 'da olacak. 3. Lig play-off yarı finalinde de yarın iki maç A Spor'dan yayınlanacak. 20 Temmuz'dan 28 Temmuz'a kadar kesintisiz yaşanacak futbol şöleninde tam 16 karşılaşma oynanacak. Antalya'nın ev sahipliği yapacağı 2. ve 3. Lig play-off maçları naklen ve sadece A Spor'da…

İşte mücadeleler ve saatleri...

Manisaspor-İnegölspor - 20:00

Hekimoğlu Trabzonspor- Sancaktepe - 20:00

Ankara DSİ - Sakaryaspor - 22:00

Kastamonuspor - Tuzlaspor - 22:00

Not: Karşılaşmalar dönüşümlü olarak yayınlanacaktır.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
TFF 2. LİG HABERLERİ
2. Lig ve 3. Lig play-off heyecanı A Spor'da! 2. Lig ve 3. Lig play-off heyecanı A Spor'da!
TFF 2. Lig ve 3. Lig Play-Off maçlarının saatleri değişti TFF 2. Lig ve 3. Lig Play-Off maçlarının saatleri değişti
2. Lig ve 3. Lig play-off fikstürü açıklandı 2. Lig ve 3. Lig play-off fikstürü açıklandı
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör