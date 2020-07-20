2. Lig'de play-off heyecanı A Spor'da!
TFF 2. Lig'de de heyecan tüm hızıyla sürüyor. Türkiye'nin spor kanalı A Spor, TFF 2. Lig'de çeyrek final maçlarını bugün dönüşümlü olarak yayınlıyor. İşte detaylar...
İkinci Lig ve Üçüncü Lig play-off heyecanı Türkiye'nin spor kanalı A Spor'da yaşanacak… Bugün İkinci Lig play-off çeyrek finalinde dört maç oynanacak. Kazananların yarı finale yükseleceği maçlar A Spor'dan HD kalitesinde naklen yayınlanacak. Yarı final maçları 24 Temmuz Cuma, final ise 28 Temmuz Salı günü yine A Spor 'da olacak. 3. Lig play-off yarı finalinde de yarın iki maç A Spor'dan yayınlanacak. 20 Temmuz'dan 28 Temmuz'a kadar kesintisiz yaşanacak futbol şöleninde tam 16 karşılaşma oynanacak. Antalya'nın ev sahipliği yapacağı 2. ve 3. Lig play-off maçları naklen ve sadece A Spor'da…
İşte mücadeleler ve saatleri...
Manisaspor-İnegölspor - 20:00
Hekimoğlu Trabzonspor- Sancaktepe - 20:00
Ankara DSİ - Sakaryaspor - 22:00
Kastamonuspor - Tuzlaspor - 22:00
Not: Karşılaşmalar dönüşümlü olarak yayınlanacaktır.
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