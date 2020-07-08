Ertuğrul Sağlam: Hedefimiz Süper Lig
Yılport Samsunspor teknik direktörü Ertuğrul Sağlam tescil edilen şampiyonluğun ardından açıklamalarda bulundu. Tecrübeli teknik adam ''Hedefimiz önümüzdeki sezon direk Süper Lig'e çıkmak''dedi.
Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) aldığı kararla TFF 2. Lig'de şampiyon ilan edilerek bir üst lige çıkan Yılport Samsunspor'un teknik direktörü Ertuğrul Sağlam, takımı Süper Lig'e taşıyacaklarını söyledi.
Ertuğrul Sağlam, AA muhabirine yaptığı açıklamada, TFF 1. Lig'e yükseldikleri için mutlu olduğunu söyledi.
Yılport Samsunspor'a 5 yıllık proje kapsamında katıldığını belirten Sağlam, şöyle devam etti:
"Amacımız Samsunspor'u eski günlerine geri dönmesini sağlayıp Süper Lige çıkarmak. İlk hedefimizi bitirdik. TFF 1. Lig'e çıktık. Önümüzdeki sene daha büyük sorumluluğumuz var. Hedefimiz Süper Lig. İnşallah Samsunspor'u layık olduğu Süper Lig'e taşıyacağız. Sonrasında Samsunlulara o eski hareketli, şaşaalı dönemlerini yeniden yaşatacağız."
Sağlam, Akçakoca Belediye Başkanı Okan Yanmaz'la da görüşerek Akçakocaspor'a da destek vereceğini kaydetti.
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