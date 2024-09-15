Adanaspor - Ankara Keçiörengücü maçı hangi kanalda, saat kaçta? | TFF 1. Lig canlı izle

TFF 1. Lig'de yeni sezon heyecanı başladı. 5. hafta maçında Adanaspor ile Ankara Keçiörengücü karşı karşıya gelecek. İki ekip de sahadan 3 puan alarak ayrılmak istiyor. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Adanaspor - Ankara Keçiörengücü maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

TFF 1. Lig Haberleri Yayın Tarihi: 15.09.2024- 13:20 Güncelleme Tarihi: 15.09.2024- 13:20